En Boca recibieron un llamado desde Brasil por uno de sus delanteros

El Mundo Boca espera la confirmación del próximo técnico, que sería Miguel Ángel Russo, y también la del próximo plantel, con varios jugadores que podrían irse y otros que llegarían para afrontar el 2020 con la camiseta azul y oro. Entre los primeros figura Jan Hurtado, aunque su representante ya dejó en claro que la voluntad es permanecer en el Xeneize.

"Entiendo que hasta que no haya DT no se puede hablar. Tuvimos llamados de clubes de Brasil, pero la idea de Jan es quedarse en Boca en tanto y cuanto el cuerpo técnico lo quiera", explicó Rodolfo Baque en diálogo con AM 630.

"Llegó para terminar de formarse y afianzarse en el club más grande de Sudamérica. Se tuvo que adaptar a la presión y popularidad que exige el Mundo Boca", agregó.

Hurtado, de 19 años, surgió de las Inferiores de Táchira y en 2018 pasó a Gimnasia de La Plata, donde sus buenas actuaciones lo llevaron a la Selección de Venezuela y más tarde al Xeneize (en julio de este año), donde anotó dos goles, uno a San Lorenzo por la Superliga y otro a River por la Libertadores.