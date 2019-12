El Dakar calienta motores para su primera experiencia en Arabia Saudita

El Rally Dakar se apresta a vivir su primera aventura en Asia, más precisamente en Arabia Saudita, que albergará la primera de cinco ediciones de la tradicional competencia que luego de una década le dijo adiós a Sudamérica.



Apenas unos mil kilómetros y un Oceáno de por medio (el Atlántico) se acercó la prueba más agotadora del planeta con el cambio respecto de su recorrido original, que le dio nombre cuando aún se desarrollaba entre París y la capital de Senegal.



Las amenazas terroristas obligaron aquella primera mudanza que lo llevó a la lejana Sudamérica, de la que se despidió por razones fundamentalmente económicas luego de once ediciones para desembarcar en Asia.



El acuerdo por las próximas cinco, además de garantizar ingresos por unos 13 millones de euros anuales, permitirá que la competencia se realice por completo en un recorrido que atravesará las dunas del desierto saudita.



Jeddah será el punto de partida de esta nueva edición, que se pondrá en marcha el 5 de enero y marcará el debut en el Dakar del ex bicampeón mundial español de la Fórmula 1, Fernando Alonso, quien competirá con Toyota.



Arabia Saudita albergará al menos esta primera edición en soledad, aunque no está excluida la posibilidad de que a partir de 2021 la competencia se extienda más allá de las fronteras a otros países limítrofes, consignó un despacho de la agencia italiana ANSA.



La cuadragésimo segunda edición partirá desde la segunda ciudad más importante Arabia Saudita en la costa occidental y se cerrará el 18 de enero en Al-Qiddiya al cabo de 9.000 kilómetros de recorrido distribuidos en 12 etapas.



El 11 de enero está previsto el único día de descanso para los pilotos en Riad, donde podrán recuperar energías tras atravesar las arenas del desierto de Rub 'al Khali.



En esta edición competirán participantes de 53 países a bordo de 317 vehículos (17 más que en 2019), divididos en cuatro categorías: motos, autos, cuatriciclos y camiones.





Los franceses serán otra vez mayoría con 258 participantes, seguidos por españoles (77), holandeses (53) y sauditas (18), que intentarán aprovechar su conocimiento del territorio.



Sin dudas, la dupla integrada por Alonso y por su compatriota Marc Coma (ganador de cinco ediciones en moto) será la que acapare la atención junto al qatarí Nasser Al-Attiyah, último campeón en autos con tres coronas en el Dakar.



En tanto competirá nuevamente el francés Stephane Peterhansel, quien correrá con Mini y quien fue bautizado alguna vez como "El Señor del Dakar", gracias a sus seis títulos logrados en moto y los siete que conquistó con autos.

Además, el mendocino Orly Terranova será otro de los principales competidores en busca del título. También con Mini, Orly viene de consagrarse campeón del mundo de Bajas Cross Country y espera dar una buena performance en tierras asiáticas.