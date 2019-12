Carranza habló de su posible llegada al Tomba

Jorge Carranza es uno de los apellidos que suenan para reforzar el plantel de Godoy Cruz que buscará revertir la mala imagen dejada en el pasado semestre. El arquero está libre y señaló que "sería muy lindo poder volver".

"Rescindí con Correcaminos (México) porque sentía la necesidad de volver a la Argentina. Hoy estoy en Córdoba y muy atento como en todos los mercado de pases. Godoy Cruz es una posibilidad. Mi intención está, ahora depende del club", agregó en una entrevista realizada por "Dos de Punta".

Y siguió: "Lo mío con Godoy Cruz es muy particular. Cada vez que el Club busca un arquero, se me nombra y debe ser por la imagen que dejé cuando me tocó jugar. Cuando volví de México le dije a mi representante que priorice Argentina para mi continuidad. Sería muy lindo poder volver".

"Sé que el club ha crecido enormemente desde el 2008 donde estuve por primera vez. Pero conmigo no han hablado oficialmente, sí sé que hablaron con mi representante. Veremos qué sucede", cerró el Loco que vistió los colores de Godoy Cruz en la temporada 2008 y regresó en 2013.