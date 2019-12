Pochettino habló de su futuro: ¿será el reemplazante de Guardiola?

En Doha, disfrutando del cierre del Mundial de Clubes Qatar 2019, el entrenador argentino Mauricio Pochettino brindó una entrevista al diario español Marca, en la que habló de su futuro profesional y aclaró que no descarta a ninguna liga para seguir dirigendo, siempre y cuando le ofrezcan un proyecto interesante.

"No me ha dado tiempo a pensar mucho. Tras cinco años y medio intensos años con el Tottenham, he estado en Argentina con mis padres, con mis amigos, tuve tiempo para saludar a Maradona, volver a Inglaterra... Cuando estás entrenando, estás 24 horas metido y no tienes tiempo de nada", comenzó relatando el ex defensor de Newell's, quien agregó que "ahora estoy tranquilo, pero siempre alerta".

Sobre esta etapa que lo encuentra desocupado, Pochettino explicó que está descansando, pero también "preparándome, aprendiendo, recargando baterías para estar listo para mi próximo reto. Lo importantes es estar preparado, pues nunca sabes cuando habrá otro club interesado en ti".

Con respecto a su futuro, el entrenador argentino expresó que ama a la Premier League, pero no descarta dirigir en otras ligas. "Estoy abierto a cualquier cosa interesante. Y cuando digo abierto es abierto a todo, no puedo poner vetos. Donde sea interesante. Pero siempre un proyecto interesante, con gente con la que puedas trabajar".

Finalmente, sobre los rumores que indican que está en la mira de Manchester City para reemplazar a Guardiola, Pochettino aseguró que "no leo mucho la prensa, Jesús Pérez -su asistente- me informa de cosas, pero no leía nada antes, cuando estaba en un banquillo, y ahora tampoco. Y le digo que cuando estás trabajando no es bonito escuchar que otros pueden ocupar tu lugar. Sabemos las reglas, pero no es bonito. Estoy ajeno a los rumores. Si alguien quiere algo, estamos abiertos a cualquier proposición, sin vetar a nadie. Nuestra prioridad es tener esa energía de nuevo para aceptar un nuevo reto y poder dar lo mejor".