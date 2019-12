Minnesota Timberwolves, con Prigioni como asistente, perdió por novena vez consecutiva

Minnesota Timberwolves (10-17), con el argentino Pablo Prigioni como entrenador asistente, sufrió anoche su novena derrota consecutiva al perder ante Denver Nuggets (19-8) , por 109 a 100, en uno de los partidos jugados por una nueva jornada de la NBA.





Nikola Jokic logró triple-doble con 22 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, siendo el mejor jugador de los Nuggets, que sumó su quinto triunfo seguido y está segundo en la Conferencia Oeste detrás Los Angeles Lakers.



No obstante, el goleador del los Nuggets fue Jamal Murray con 28 puntos, mientras que



Will Barton sumó 13 tantos,



Para los Timberwolves, Andrew Wiggins consiguió 19 tantos, Gorgui Dieng logró 18 y el reserva Jeff Teague sumó 13. En Timberwolves no no jugó Karl-Anthony Towns por segundo partido consecutivo debido a un esguince en la rodilla izquierda.



Resultados de anoche: Indiana Pacers 119-Sacramento Kings 105, Cleveland Cavaliers 114-Memphis Grizzlies 107, Toronto Raptors 122-Washington Wizards 118, Boston Celtics 114-Detroit Pistons 93; Philadelphia Sixers 98-Dallas Mavericks 117.



Miami Heat 129-New York Knicks 114; Oklahoma City Thunder 126-Phoenix Suns 108; Portland Trail Blazers 118-Orlando Magic 103 y Golden State Warriors 106-New Orleans Pelicans 102.



Partidos de hoy: Charlotte Hornets-Utah Jazz, Brooklyn Nets-Atlanta Hawks, Philadelphia Sixers-Washington Wizards, Detroit Pistons-Chicago Bulls, New York Knicks-Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies-Sacramento Kings, San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers, Phoenix Suns-Houston Rockets y Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves.