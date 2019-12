Un rival de River en la Copa Libertadores se quedó sin DT

Binacional de Perú, rival de River Plate en el grupo D de la Copa Libertadores 2020, se quedó sin entrenador con el alejamiento de Roberto Mosquera, quien no llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato.



"El profesor Roberto Mosquera Vera no continuará al frente del equipo la próxima temporada; su vínculo laboral finalizó el domingo 15 de diciembre. La directiva del club y el entrenador, al no llegar a un acuerdo, terminaron en buenos términos el vínculo contractual que los unía", anunció el club a través de un comunicado en las redes sociales.





Mosquera, de 63 años, dirigió al último campeón del fútbol peruano que se clasificó a la próxima Copa Libertadores y cuyo sorteo determinó que comparta zona con River, San Pablo de Brasil y Liga de Quito de Ecuador.

Binacional, fundado el 18 de diciembre de 2010, hará su debut en el máximo certamen continental.