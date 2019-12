La Generación Dorada y una foto que emocionó a todos a 15 años de Atenas

View this post on Instagram

ud83cudde6ud83cuddf7Pedazo de juntada para celebrar los 15 au00f1os del oro!! Reuniu00f3n que parece empezaru00e1 a ser anual. Los cinco que faltan se suman en el 2020! Muy divertido! ud83cudfc5 ud83cuddfaud83cuddf215 year anniversary reunion with the team that won gold in Athens u0026#39;04. Always wonderful to spend quality time with these guys!