Uno de los seis sobrevivientes de Chapecoense anunció su retiro

El defensor brasileño Neto, uno de los seis supervivientes del accidente aéreo que sufrió el club Chapecoense en 2016, anunció hoy su retiro del fútbol profesional.



"Mi cuerpo no pudo soportarlo más. Los dolores fueron más grandes que el placer", dijo Neto, luego de dos años de rehabilitación, en declaraciones a Globo Esporte de Brasil.



"Aparentemente, en el día a día no tenía dolores, pero en los entrenamientos de alto nivel mi cuerpo no aguantaba los dolores en la rodilla y la columna, que fue lo que más me entristeció al final", apuntó Neto quien no pudo despedirse de los hinchas en una cancha.





"Claro que tengo un cariño por el hincha y sería un regalo para él, pero la vida es el regalo. Tenía la intención de estar en campo por uno o diez minutos, los que fueran", señaló el defensor central quien podría continuar su trabajo en Chapecoense, pero como dirigente, en busca del regreso a la primera división del fútbol brasileño.



La tragedia aérea ocurrió el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión en el que viajaba la delegación de Chapecoense, junto con periodistas, se quedó sin combustible y se estrelló en un cerro cerca de la ciudad colombiana de Medellín en la previa de la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.



De los 77 pasajeros que estaban en la aeronave, operada por la compañía boliviana LaMia, fallecieron 71.



Entre los futbolistas sobrevivientes estuvieron Neto, el arquero Jackson Follmann y el lateral Alan Ruschel.