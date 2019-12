Maxi Rodríguez y buena noticia para el hincha de Newell´s

El capitán de Newell's Old Boys, Maximiliano Rodríguez, garantizó su continuidad en el club durante los próximos seis meses luego de la victoria por 3 a 2 ante Independiente, en Avellaneda, en un partido postergado de la segunda fecha de la Superliga.



"Voy a seguir, tengo ganas. En un 99 por ciento voy a seguir seis meses más, después veré, trato de ponerle plazos cortos. Doy lo que puedo y tengo, pero tengo ganas de sacar esto adelante", indicó Rodríguez en diálogo con Fox Sports.

"Me tocó estar en momentos complicados de la institución. Trato de hacer lo que está a mi alcance. Ésta es mi casa y no sé cuando se va a terminar; solo tengo palabras de agradecimiento a la gente", expresó Maxi con mucha emoción.



El ex volante del seleccionado argentino de fútbol consideró "clave" el triunfo ante Independiente, mientras Newell's lucha por mantenerse en la primera división.



"Es bueno terminar el año así. Si estamos todos juntos vamos a salir porque tenemos un club muy grande y la gente está a la altura", concluyó Rodríguez.