La confesión de Marcelo Tinelli sobre Gallardo

El exitoso ciclo de Marcelo Gallardo en River podría no haber existido o al menos no como lo conocemos, si el Muñeco hubiese aceptado la oferta de Newell's allá por junio de 2014, momento en que -según reveló el DT años más tarde- estuvo muy cerca de dar una respuesta positiva a la oferta que le había hecho la dirigencia leprosa. Justo a tiempo apareció el llamado de Enzo Francescoli tras la salida de Ramón Díaz y el destino de Gallardo cambió: de Rosario a Núñez, donde todavía sigue escribiendo uno de los ciclos más gloriosos -sino el más glorioso- de la historia del club. Pero Newell's no fue el único que pudo haberle "sacado" a Gallardo a River...

"Miraba mucho los partidos de Nacional de Uruguay porque me gustaba Gallardo y en ese 2012, al final del año, tenía la duda: era él o Pizzi. Hasta llegué a hablar con el representante de Marcelo varias veces, pero finalmente nos decidimos por Juan y fue muy bueno su trabajo, fuimos campeones...", el que lo cuenta es Marcelo Tinelli, actual vicepresidente de San Lorenzo y candidato a presidente para las elecciones que tendrán lugar en el Ciclón el próximo sábado.

Tinelli le contó a Olé que nunca lo habló con el propio Gallardo y que tampoco se lo comentó a Rodolfo D'Onofrio, presidente de River con quien mantiene una buena relación. "Habíamos visto dos, y eran ellos dos. Me gustaba como jugaba Nacional, lo veníamos siguiendo", insistió el Cabezón, que reconoció que lo admira profundamente: "Lo que hizo en River es para sacarse el sombrero", agregó. Lo que en 2012 pudo haber sido, Tinelli ya no lo ve viable: "Ya no lo pienso para San Lorenzo. Gallardo tiene vuelo para Europa y la Selección en algún momento", reconoció.