Gran triunfo de Deportivo Maipú ante Cipolletti

Deportivo Maipú venció hoy como visitante a Cipolletti de Río Negro por 2 a 1 y se afirmó en la cima de las posiciones de la Zona 2 del Federal A de fútbol, en partido por la decimocuarta fecha del certamen que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional.



Los tantos del conjunto "Botelllero" fueron anotados por Marcos Lamolla, a los 39 minutos del primer tiempo, y Matías Navarro, a los 29 de la parte final; mientras que descontó para Cipolletti Hernán Altolaguirre, a los 36 del segundo período.

#FederalA GANÓ EL CRUZADO! Los de Carlos Sperdutti son únicos punteros uD83DuDD1D.#Cipolletti (Altoaguirre) 1-2 #DeportivoMaipú (Lamolla, Navarro) — Dep Maipú Oficial (@Deportivo_Maipu) December 2, 2019

Con esta victoria, Maipú llegó a los 27 puntos y se distanció a 2 de sus comprovincianos de Huracán Las Heras; Cipolletti se quedó 18 unidades.

En la próxima fecha, Deportivo Maipú recibirá a Ferro.

Los resultados y posiciones de las dos zonas del Federal A, fueron los siguientes:



-Zona 1:



El miércoles 27 de noviembre:



Central Norte de Salta 1 (Fabricio Reyes) - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1 (Bruno Tonarelli).



Ayer:



Güemes de Santiago del Estero 3 (Nelson David Romero, Claudio Vega y Roberto Birge) - Chaco For Ever 0.



Hoy:



San Martín de Formosa 3 (Pablo Clavero, Cristian Ibarra y Cristian Taborda) - Unión Sunchales (Santa Fe) 0.



Juventud Unida de Gualeguaychú 2 (Leandro Larrea -2-) - Gimnasia y Esgrima de Concepción de Uruguay 0.



Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) 2 (Mauro Siergiejuk y Blas Valenzuela) - Boca Unidos de Corrientes 1 (Martín Fabro).



Sarmiento de Resistencia 1 (Sebastian Parera) - Sportivo Belgrano de San Francisco 1 (Sebastián Balmaceda).



Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 0 - Crucero del Norte de Posadas 0.



Quedó libre en esta jornada Douglas Haig de Pergamino.



Posiciones: Güemes 22 unidades; Chaco For Ever y Boca Unidos 21; Las Parejas y Sarmiento 19; Central Norte, Defensores de Pronunciamiento y San Martín 18; Douglas Haig 16; Unión Sunchales 15; Juventud Unida y Crucero 15; Defensores Belgrano de Villa Ramallo y Sportivo Belgrano 14; y Gimnasia de Concepción del Uruguay 9.



Zona 2:



Hoy:



Huracán Las Heras (Mendoza) 0 - Sol de Mayo de Viedma 0.



Olimpo de Bahía Blanca 2 (Fabricio Lenci -2-) - Sportivo Desamparados de San Juan 0.



Deportivo Madryn 4 (Alejo Distaulo -2-, José Michelena y Leandro Becerra) - Juventud Unida Universitario (San Luis) 1 (Damián De Hoyos).



Sportivo Peñarol de San Juan 0 - Camioneros de Luján 0.



Ferro Carril Oeste de General Pico 1 (Sebastián González) - Villa Mitre de Bahía Blanca 3 (Maximiliano Tunessi -2- y Agustín Cocchiarini).



Sportivo Estudiantes de San Luis 0 - Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 2 (Joaquín Romea y Bruno Cabrera).



Cipolletti de Río Negro 1 (Hernán Altolaguirre) - Deportivo Maipú de Mendoza 2 (Marcos Lamolla y Matías Navarro).



Quedó libre en esta fecha Sansinena de General Cerri (Buenos Aires).



Posiciones: Deportivo Maipú 27 puntos; Huracán Las Heras 25; Deportivo Madryn 22; Villa Mitre 20; Cipolletti, Ferro, Sansinena y Estudiantes 18; Peñarol; Sol de Mayo 15; Camioneros y Círculo Deportivo 13; Olimpo y Desamparados 12; y Juventud Unida Universitario 9.