Sacachispas tuvo un divertido cruce tuitero con Alberto Fernández

En poco más de diez días Alberto Fernández asumirá como presidente de la República Argentina y esta semana el hombre del Frente de Todos estuvo muy activo en las redes sociales, contestándole a la gente a través de su cuenta de Twitter sobre distintas cuestiones.

Entre tantas conversaciones que se armaron con el presidente electo de nuestro país, uno de los que se destacó fue con la cuenta de Sacachispas, que siempre está al día en Twitter.

"Hola @alferdez ayer nos acostamos temprano y no te vimos en línea, pero no sé si sabes que venimos mal, estamos últimos, no le ganamos a nadie. Esperamos tu saludo a ver si el sábado rascamos un empate de local", fue el mensaje del club a Fernández.

Y la réplica no se hizo esperar: "Sacachispas es un grande!!! Sinónimo de fútbol. Ya empezarán a recuperarse. A no abandonarlo. Mucha fuerza y abrazos! Sigo con mis cosas", escribió Alberto y desde el Lila agradecieron: "Gracias por el mensaje de aliento. Siga con sus cosas que el sábado le avisamos como salimos. Abrazo grande y está invitado a Soldati cuando tenga un ratito libre!"

Sacachispas se ubica último en la tabla de posiciones del Apertura de la B Metropolitana, con apenas 8 puntos producto de un triunfo, cinco empates y nueve derrotas. También está último en la tabla de promedios y mañana recibirá a Defensores Unidos buscando volver a la victoria y salir del fondo.