Alfaro: “Cuando me vaya de Boca, iré a la Conmebol para que me expliquen algunas cosas del partido con River”

La Copa Libertadores ya terminó y quedó en manos de Flamengo, pero la semifinal superclásica todavía es tema de análisis en Boca, que volvió a caer ante River. Gustavo Alfaro, el entrenador, aseguró que una vez que deje su cargo irá a pedir explicaciones por las decisiones de los duelos en el Monumental (0-2) y La Bombonera (1-0).

El principal apuntado fue el titular de la Comisión de Árbitros del ente sudamericano. "Cuando deje de ser el técnico me voy a ir a Paraguay con todos los videos que tengo, con todas las jugadas, para que (Wilson) Seneme me explique algunas cosas", expresó en diálogo con El Show de Boca (AM 630).

Además, el DT agregó: "Conmebol tiene que cuidar las formas para que no haya ninguna sospecha de nada. La gente de Boca está herida, sensibilizada por lo que pasó del gas pimienta para acá. Si pusieron un VAR argentino en la cancha de Boca, que lo pongan en la de River también".

En el primer partido, con victoria del Millonario por 2-0, el chileno Nicolás Gallo fue el encargado de revisar mediante la tecnología y llamó al brasileño Raphael Claus, árbitro principal, para que chequee las jugadas del penal de Emmanuel Mas a Rafael Santos Borre y la expulsión a Nicolás Capaldo por una patada a Enzo Pérez, en el principio y el final del encuentro respectivamente.

Luego, para la revancha, el designado fue el local Mauro Vigliano para asistir a Wilton Sampaio. El mismo fue criticado a pesar de estar considerado entre los mejores del mundo para la posición y se le reclamó un supuesto golpe dentro del área de Javier Pinola sobre Eduardo Salvio en los primeros minutos.