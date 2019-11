Higuaín y la clave de no obsesionarse con el gol

El atacante argentino de la Juventus, Gonzalo Higuaín, habló hoy en conferencia de prensa y aseguró que atraviesa una etapa de su carrera en la que ya no se preocupa por los logros personales, sino que privilegia el bien del equipo. “Puede que haya mejorada cuando paré de obsesionarme con el gol”, afirmó.

uD83CuDF99 @G_Higuain: «Mi elección de quedarme estaba clara desde siempre, pero el mister tenía razón: tenía que cambiar algunas cosas en mi cabeza. La temporada aún es larga y debo seguir demostrando mi valor»#JuveAtleti #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfces) November 25, 2019

El ex River destacó que “lo importante es que cuando uno no marca, lo haga el otro”. Además, sobre su continuidad en la Vecchia Signora, agregó: “Me siento feliz por haber tomado la decisión de quedarme, pero no me conformo. La temporada es larga y hay mucho por demostrar”.

Noticias Relacionadas Dybala dejó una particular frase sobre Messi y Cristiano Ronaldo

Con respecto a compartir el plantel con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala, el Pipita fue contundente. “Cuando hay tantos grandes jugadores en un plantel es normal que haya rotaciones. Son distintos, pero me gusta estar a su lado. Cada vez que nos tocó compartir cancha, intentamos hacer lo mejor”.