Ocho artistas del taller de arte Hecho en Buenos Aires se presentan en el Museo de Arte Moderno

Antes de entrar en el tema específico sobre la muestra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, es necesario retroceder en el tiempo para poder comprender mejor (y rendir homenaje) la labor de una luchadora social que fue la esencia de un proyecto que perdura en el tiempo.

Patricia Merkin (1960-2020) se fue hace un año después de un tenaz recorrido para sostener con su trabajo a los excluidos sociales. Veintiún años atrás decidió, basándose en una experiencia británica la revista TheBiggIssue, editar un periódico independiente: “Hecho en Buenos Aires” que fue y es una inserción laboral y cultural para las personas en situación de calle, que recaudan el 75% de su precio de tapa, aún hoy en la pandemia.

Idea brillante que logró que un periódico de calidad otorgara su ganancia a los vendedores. Esta forma de revivir al antiguo “canillita” nombre que se le daba antiguamente a los chicos y jóvenes que pregonando por las calles vendían las ediciones de la mañana y de la tarde de los grandes diarios, y cuyo nombre surgió porque la pobreza de sus viejos o rotos pantalones dejaba ver la parte de debajo de sus flacas piernas “las canillas”, nombre que le dieran los versos del poeta Uruguayo Florencio Sánchez: Soy canillita / gran personaje / con poca guita / y muy mal traje…..No soy pillete / y para un diario / soy un elemento / muy necesario.

Jorge de Mendonça Gaziba delante de sus obras.

Foto: Guido Limardo - gentileza MAMBA

En esa época los periódicos independientes, aquellos que no tenían una tirada de ejemplares tan numerosa como los diarios, no eran tomados por los grandes distribuidores. La venta debía ser “artesanal” porque aun recurriendo a pequeños distribuidores la recaudación no cubría los gastos, y la venta en quioscos era baja. Pero Patricia Merkin con imaginación y voluntad editó y vendió un periódico de calidad, en favor de los desposeídos, en una época difícil.

Aquí y ahora en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires

“El ojo interminable” así se titula la muestra de arte que se puede visitar ya en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad. El Museo con la idea que reafirma su proyecto de construir un museo para todos, federal, inclusivo y accesible, incentivando la actitud experimental y la investigación permanente, celebra el inicio de una colaboración, que forma parte de los proyectos especiales del Museo, con la empresa social y solidaria “Hecho en Buenos Aires” que, en medio de la cuarentena producto de la pandemia de Covid-19, adoptaron nuevas estrategias para mantener viva la construcción social con la venta online de sus revistas y la actividad de su taller de arte que funciona en Avenida San Juan 21, a pocas cuadras del museo, coordinado por Américo Gadpen, que fue alumno de Enio Iommi y hoy continúa junto a un generoso equipo la labor de Merkin, es un espacio destinado a la formación y acompañamiento de talentos artísticos En este proyecto, no solo encuentran la oportunidad de autosustentarse, sino también un espacio de contención más amplio, además de sus servicios sociales y formativos.

Fabián Tanferno orgulloso de que su obra se exhiba en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Foto: Guido Limardo - gentileza MAMBA

En esta exposición colectiva, que se acaba de inaugurar, se presentan las obras de Alberto Díaz, César Ferreira, Jorge de Mendonça Gaziba “El Colo”, Helvio Rivero y Hornos, Zulema Razzotti, Fabián Tanferno, Wilson Yogurto y Zulma Villafañe, con curaduría de Victoria Noorthoorn, directora del Museo Moderno, y con la colaboración de Américo Gadpen, director de “Hecho en Buenos Aires”, y Jorge Ponzone, integrante del equipo de Patrimonio del Moderno.

A nosotros solo nos resta visitar el museo y disfrutar de la muestra.