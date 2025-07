Traé tu auto del exterior sin concesionaria: guía práctica para ahorrar hasta un 30%

Esto implica un cambio estructural: ya no hace falta tener una empresa, ser terminal automotriz ni estar vinculado a una marca para traer un auto . Tampoco se exigen certificaciones técnicas duplicadas si el modelo ya cuenta con aprobación en otro país.

El objetivo oficial es democratizar el acceso al vehículo propio y fomentar la competencia frente a los precios distorsionados del mercado interno.

Solo autos nuevos, no usados

Un punto clave que no puede pasarse por alto: la medida es exclusivamente para vehículos nuevos. No se puede importar un auto usado ni registrar como particular una compra en el exterior de un vehículo previamente patentado.

Esto está expresamente regulado en los artículos 12 y 13 de la resolución. Por eso, si estás pensando en traer un auto viejo desde Miami, Europa o Chile, la respuesta es no. Solo podés hacerlo si el auto es 0km y no fue registrado antes.

¿Por qué es más barato?

Porque evitás la ganancia de la concesionaria.

Porque no pagás configuraciones locales “impuestas” por las terminales.

Porque podés acceder a modelos más económicos o mejor equipados en origen.

Porque la homologación ya no depende de laboratorios locales si el auto fue aprobado por organismos reconocidos (como los de Europa o EE.UU.).

Aunque hay que pagar derechos de importación, IVA y verificación técnica, el precio final suele ser notablemente más bajo que el del mismo modelo en el mercado argentino.

Paso a paso: cómo importar tu auto 0km

Elegí el vehículo.

Debe ser nuevo, sin uso ni registro. Podés comprarlo directamente en el exterior, a tu nombre.

Consultá si tiene LCM en Argentina.

La Licencia de Configuración de Modelo es un permiso técnico. Si el auto ya está homologado, solo necesitás una extensión. Si no lo está, podés presentar un certificado extranjero (CVHE).

Cargá el trámite online.

Se realiza desde la plataforma TAD (Trámites a Distancia). Necesitás CUIT y clave fiscal.

Pagá las tasas

Los aranceles técnicos van desde 400 hasta 12.000 unidades retributivas, más los impuestos aduaneros (entre 35% y 50% del valor del vehículo).

Realizá el despacho aduanero.

Una vez nacionalizado, el vehículo se registra como tuyo. No puede revenderse en los primeros dos años.

Patentá y circulá.

Luego de la verificación técnica podés hacer el trámite de patente. No necesitás pasar por ninguna concesionaria.

Lo que no podés hacer

No podés traer más de un auto por año.

No podés importar vehículos usados.

No podés vender el auto antes de que pasen dos años.

No podés modificar el auto después del ingreso sin nueva homologación.

Estas restricciones están pensadas para evitar que se use esta vía con fines comerciales o para evadir impuestos.

Una puerta abierta para muchos que estaban afuera del sistema

En la Argentina de los sobreprecios y la oferta restringida, poder comprar un vehículo nuevo directamente en el exterior —a un costo más justo y con menos burocracia— es una herramienta de libertad.

Esta medida no solo representa una oportunidad de ahorro, sino una forma concreta de quitarle privilegios a un sistema concentrado. El concesionario deja de ser obligatorio. El sobreprecio deja de ser inevitable. El acceso se abre.

Y eso —en un país donde tener auto propio es muchas veces una utopía—, es una muy buena noticia.