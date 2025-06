El negocio del miedo: cómo operan los estudios de cobranza al margen de la ley

Una joven trabajadora recibe un mensaje por WhatsApp con tono intimidante: “Se procederá al embargo de su sueldo y el de su padre”. No hay sentencia, ni número de expediente, ni resolución judicial. Solo un texto genérico, con membrete falso, remitido por un supuesto estudio jurídico que no se encuentra matriculado ni identificado legalmente.

Este no es un caso aislado. Es el modus operandi de un sistema paralelo de cobranza, disfrazado de legalidad, que funciona al margen del derecho y a plena luz del día. Bancos, financieras, fideicomisos y estudios de cobranza han convertido la presión psicológica en una herramienta rentable para cobrar deudas, muchas veces prescriptas, discutidas o directamente inexistentes.

Los mecanismos son siempre los mismos: mensajes con amenazas de embargo, inclusión en el Veraz, “instancia judicial iniciada” o “notificación de sentencia”. Se mencionan montos millonarios y se insinúan acciones inmediatas. La víctima no sabe si es verdad o mentira, pero reacciona como se espera: con miedo. Muchas veces, paga.

En el caso que recibimos esta semana, la presunta deudora fue hostigada por mensajes donde se le informaba no sólo el embargo de sus haberes, sino también el de su padre jubilado, de 75 años, quien jamás firmó nada. El mensaje mencionaba su nombre completo y DNI. La mujer, en shock, nos escribió: “Si mi papá se entera, no me lo perdona más”. El impacto emocional ya estaba consumado.