Cómo pedir el descuento del 75% al 100% en la factura de agua

En Mendoza, los ingresos están planchados, pero las tarifas, los alimentos y los impuestos –no dejaron nunca de subir–. Somos una de las provincias más caras del país, con sueldos que no alcanzan. Y mientras AySAM ajusta en silencio, hay un subsidio legal que puede marcar la diferencia entre poder pagar el agua o dejar de alimentar a tu familia.

Pero nadie lo difunde. No llega con la boleta. No te lo ofrece el call center. Si no sabés que existe, simplemente te quedás afuera.