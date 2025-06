Autoplanes: las familias se autoconvocan por el incumplimiento del fallo Aciar frente a Tribunales

Más de 20.000 familias mendocinas que terminaron de pagar sus planes de ahorro aún no pueden levantar la prenda, vender el vehículo ni recuperar lo cobrado de más. Aunque el fallo Aciar reconoció esos derechos y es legalmente ejecutable, la Justicia lo mantiene paralizado. Este jueves 26 de junio a las 11, los damnificados se movilizan al Palacio de Justicia para exigir que se cumpla.

La excusa: que el fallo colectivo Aciar aún no está firme. La realidad: ese fallo, aunque no; firme, es ejecutable por tratarse de una causa de defensa del consumidor , conforme al artículo 206 del Código Procesal de Mendoza . Justamente para evitar esto: que el ahorrista termine pagando lo que una sentencia judicial ya calificó como "ilegal".

El expediente colectivo ACIAR c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados y Volkswagen Argentina SA (CUIJ 13-04869849-7/14) probó –mediante pericias contables oficiales– que los usuarios de autoplanes pagaban en promedio un 14% más que quienes adquirían su vehículo al contado o financiado en concesionaria.

Recalcular todas las cuotas cobradas en exceso.

Devolver los importes con intereses.

Permitir la cancelación anticipada.

Liberar las prendas de los vehículos abonados.

Este fallo fue confirmado por la Cámara, pero no está firme porque aún hay incidentes pendientes. Sin embargo, eso no impide su ejecución. La Ley 24.240 y el art. 206 del Código Procesal Civil de Mendoza son claros: las sentencias en procesos de consumo no tienen efecto suspensivo. Deben ejecutarse para evitar que las empresas ganen tiempo y los usuarios pierdan sus derechos.

La suspensión venció, pero la Justicia sigue en silencio

En noviembre de 2024, la Segunda Cámara de Apelaciones dictó una suspensión temporal de las ejecuciones. Esa medida venció el 20 de febrero de 2025. Pero la Justicia aún no habilitó su levantamiento. ¿El motivo? Un incidente de caducidad presentado en otro expediente conexo, que sirve como excusa para dejar congelada toda la causa.

El 28 de febrero, en el expediente N.º 57.036, el tribunal volvió a declarar que "hasta que no se resuelva el incidente en el expediente 55.376, no se reanuda la ejecución". Una interpretación forzada, arbitraria, y contraria al sentido de urgencia que debe tener cualquier reclamo por daños masivos a consumidores.

A pesar de que el incidente de caducidad fue declarado abstracto y esa resolución está firme desde el 6 de mayo de 2025, la Cámara volvió a suspender las ejecuciones de la sentencia colectiva, invocando riesgos de “perjuicios económicos” y "cuestiones de competencia". Es decir, el fundamento original de la suspensión ya no existe, pero se mantiene la parálisis judicial.

Esto contradice directamente el espíritu del artículo 206 del Código Procesal Civil de Mendoza, que prohíbe suspender la ejecución de sentencias en procesos colectivos de consumo, justamente para evitar lo que está ocurriendo: que los consumidores sigan siendo perjudicados mientras las automotrices ganan tiempo.

La propia Cámara reconoce que la causa está lista para dictar sentencia (art. 140 del CPCCT) y que el dictamen fiscal no objetó nada del proceso. Sin embargo, en lugar de destrabar el expediente, decide remitirlo a la Suprema Corte, manteniendo la suspensión y prolongando aún más la incertidumbre.

Este tipo de decisiones alimenta el descrédito judicial: los derechos están reconocidos, los fallos están confirmados, el expediente está para resolver, pero las ejecuciones siguen bloqueadas sin base legal vigente.

Mientras tanto, las empresas siguen cobrando el abuso

Las automotrices y administradoras continúan:

Enviando cuotas exorbitantes como la famosa "cuota 85".

Reclamando deudas inventadas con punitorios.

Negándose a devolver un solo peso.

Y reteniendo las prendas incluso cuando el plan ya se terminó de pagar.

Quien no acepta este esquema debe pagar el total reclamado –aunque esté viciado de nulidad según el fallo– o resignarse a no poder usar, vender o transferir su vehículo.

Tus derechos, aunque no firmes, ya existen

Si tenés un autoplan en Mendoza (excepto FIAT, aún sin sentencia), estás alcanzado por los efectos del fallo ACIAR. Eso significa que:

Podés reclamar el recálculo de cuotas.

Podés pedir la devolución de lo pagado en exceso.

Podés solicitar la cancelación total del plan.

Y debés obtener la liberación de la prenda si ya pagaste.

Lo único que lo impide es la falta de voluntad judicial de ejecutar lo que ya fue sentenciado.

Jueves 26 de junio: el día en que la paciencia se transforma en reclamo

Este jueves 26 de junio a las 11, frente al Palacio de Justicia de Mendoza, los damnificados por los autoplanes se movilizan para exigir lo que por derecho les corresponde: una ejecución inmediata del fallo Aciar.

No se puede seguir pidiendo paciencia a quien fue estafado, se litigó durante años y hoy sigue atrapado en la red de una justicia lenta que termina beneficiando a las automotrices.

Que se sepa, que se comparta

Si vos también sos damnificado o conocés a alguien atrapado en un plan de ahorro, compartí esta nota. La única forma de frenar estos abusos es visibilizarlos. Difundí el reclamo, informá tus derechos y sumate a la convocatoria.

La Justicia tiene que actuar, y tiene que hacerlo ya.