Acompañar a un paciente internado no es un privilegio: es un derecho protegido por ley

Acompañar a un ser querido internado no debería ser una odisea, pero en muchos casos lo es. No por la enfermedad en sí, sino por un sistema de salud que margina a quien cuida. Hospitales y sanatorios, tanto públicos como privados, suelen tratar al acompañante como una molestia, un cuerpo de más o un simple visitante. Pero el acompañante no es un espectador: es una figura esencial, reconocida por normas nacionales e internacionales, cuya presencia forma parte del derecho a una atención digna y humana.