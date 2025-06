"Así no pueden aprender": el ajuste que deja a los chicos con hambre en la escuela

Cualquier padre sabe que un chico con hambre no puede estudiar. No se puede prestar atención en clase si el estómago está vacío, no se puede aprender si el cuerpo no tiene energía. Sin embargo, en Mendoza, mientras el gobierno habla de educación de calidad, las meriendas escolares han sido vaciadas de nutrientes esenciales. Cada año que pasa, hay menos proteínas y más harinas y azúcar.