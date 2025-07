La Justicia cambió: maltratar animales ahora se paga con prisión

A Patroclo y a Aragón les pegaban sin piedad. Los obligaban a arrastrar carros oxidados, cargados con escombros, chatarra y electrodomésticos viejos recolectados de la calle. Caminaban durante horas por Guaymallén , entre autos, bocinazos y pozos, sin descanso, sin agua, con heridas abiertas. Uno apenas se sostenía; el otro avanzaba con la mirada perdida. No eran animales libres: eran esclavos urbanos.

Pero eso cambió. Porque un juez en Mendoza —por primera vez— reconoció que no eran cosas, que sentían, que tenían derechos propios.

Esto no es simbólico. Es real. Es histórico. Y abre la puerta para algo muy importante: que la crueldad hacia los animales deje de ser una costumbre impune y empiece a tener consecuencias penales.

¿Qué cambia con este fallo?

Durante años, en Argentina existió una ley —la 14.346— que castiga el maltrato animal. Pero casi nunca se aplicaba. Muchos casos terminaban archivados o con una simple advertencia. Ahora, con esta condena efectiva, el mensaje es claro: si maltratás a un animal, podés ir preso.

Y más: si vos ves a alguien hacerlo y lo denunciás, la Justicia puede actuar.

Esto es nuevo. Porque hasta hace poco, denunciar un caso de crueldad parecía un esfuerzo en vano. Hoy, gracias a esta causa, queda demostrado que una denuncia bien hecha puede salvarle la vida a un animal y llevar a juicio al responsable.

Justicia real, no simbólica

La jueza Erica Sánchez, el fiscal Fernando Capizzi y el equipo jurídico de Pempa lograron lo que parecía imposible: que la Justicia vea a los animales como lo que realmente son —víctimas— y no como simples objetos.

El abogado especialista Alfredo Mellado, una de las voces más reconocidas en derecho animal, opinó sobre la sentencia: "Estamos transitando decididamente los nuevos paradigmas. Hemos abandonado los lastres ideológicos que perpetuaban estigmas como el maltrato y la crueldad. Esta sentencia es un faro de luz contra la esclavitud animal".

El problema sigue: ¿y ahora qué?

No podemos conformarnos con celebrar un fallo. Porque mientras tanto —en los márgenes, en las rutas, en los baldíos— la crueldad sigue viva. Caballos arrastrando toneladas de basura reciclable. Perros siendo golpeados, encadenados, sin agua ni sombra. Animales heridos que nadie atiende.

Hay proyectos frenados en la Legislatura —presentados por el diputado del Partido Verde el Dr. Emanuel Fugazzotto— que podrían cambiar esa realidad:

La prohibición definitiva de la tracción a sangre.

La creación de un hospital veterinario público.

Programas de esterilización masiva, gratuita y obligatoria.

Hace falta decisión. Hace falta que los espacios políticos comprometidos con la protección animal y ambiental dejen los discursos y empiecen a legislar. Porque lo que no se regula, se sigue tolerando. Y en ese vacío, los animales siguen pagando con su cuerpo y su vida.

No es solo un fallo, es el inicio de una doctrina

La sentencia sobre Patroclo y Aragón no es un caso aislado. Se suma a un camino que ya empezó a recorrerse en Argentina. La orangutana Sandra fue declarada "persona no humana" por la Justicia. La chimpancé mendocina Cecilia fue trasladada a un santuario en Brasil bajo la misma doctrina.

El artículo 41 de la Constitución Nacional impone la protección del ambiente —y los animales son parte fundamental de ese ambiente. La Declaración Universal de los Derechos del Animal (Unesco, 1978) y convenios internacionales como el de Diversidad Biológica también exigen un nuevo trato hacia las especies no humanas.

Esto ya no es solo sensibilidad, es derecho, es obligación.

El poder de una denuncia

La sentencia lo deja claro: la denuncia ciudadana fue clave para llegar a la condena. No hubo cámaras ocultas ni ONGs internacionales. Solo vecinos comprometidos, abogados atentos y una fiscalía especializada dispuesta a actuar.

Por eso, si ves a alguien golpear, arrastrar, encadenar sin agua o explotar a un animal —no mires para otro lado—. Ahora esa denuncia puede cambiar la vida de ese animal. Puede salvarlo. Y puede condenar al responsable.

Patroclo y Aragón no hablaron, pero la Justicia, por fin, sí lo hizo

Y en esa voz, no sólo se defendieron los derechos de dos caballos. Se defendió una idea nueva y poderosa: que no estamos solos en este planeta. Que no somos los únicos con derecho a la vida, a la libertad y al respeto.

Porque, al final del día, todos somos animales.

Algunos humanos, otros no

Pero todos con capacidad de sufrir. Todos con derecho a no ser tratados como cosas.

Mendoza acaba de dar un paso gigante al reconocer esa verdad. Ojalá la sociedad y la política estén a la altura del coraje que mostró esta sentencia.