Te están cobrando lo que no corresponde: cómo eliminar cargos ilegales de tu factura de luz

Esa situación cambió definitivamente el 15 de julio de 2025: la medida cautelar interina caducó por no haber sido renovada dentro del plazo legal. Desde el Partido Verde, junto al senador Dugar Chappel, solicitamos formalmente que se declare su vencimiento, y notificamos al juzgado federal para que se tenga por levantada dicha cautelar.

¿Qué podés hacer ahora?

Denunciar los cobros indebidos ante la Secretaría de Comercio o Defensa del Consumidor.

Solicitar la eliminación de cargos no contratados.

Exigir la devolución de los montos cobrados de forma irregular.

Promover sanciones contra las distribuidoras reincidentes.

¿Qué cargos son ilegales?

Numerosos conceptos que aparecen en las boletas no tienen relación directa con el servicio eléctrico:

Alumbrado público

Sobretasas o impuestos municipales

“Seguro multirriesgo”

“Protección hogar”

“Convenio de cobranzas”

“Asistencia familiar extendida”

“Mantenimiento de línea interna”

En muchos casos, estos ítems se incorporaron sin autorización previa ni conocimiento del usuario. Por ejemplo, según un relevamiento del Observatorio de Consumo, en departamentos como Las Heras y Guaymallén, el ítem de alumbrado público puede representar entre el 15% y el 25% del total de la factura. Ese gasto debería estar a cargo de los municipios y no puede trasladarse al usuario como si fuera un consumo individual.

Lo que dice la normativa

La Resolución 267/24 es clara:

“Las distribuidoras no podrán incluir, facturar ni cobrar ningún concepto adicional que no esté directa y exclusivamente vinculado al suministro eléctrico, salvo que medie consentimiento expreso del usuario”.

Y se basa en principios firmes de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240):

Art. 8 bis : trato digno y equitativo.

: trato digno y equitativo. Art. 35 : prohibición de facturación de servicios no solicitados.

: prohibición de facturación de servicios no solicitados. Art. 37 : nulidad de cláusulas abusivas.

: nulidad de cláusulas abusivas. Art. 40: responsabilidad por productos o servicios que causen daño o cobros indebidos.

¿Por qué está mal agregar cargos ajenos a un servicio público?

Porque se rompe el principio básico de equidad. La electricidad es un servicio esencial, no un canal para camuflar gastos estatales o comerciales. Cargar ítems como el alumbrado público en la boleta de luz es como trasladarle al usuario los gastos del semáforo de la esquina. Es absurdo, ilegal y socialmente regresivo.

Además, muchas veces se aprovecha el carácter monopólico del servicio: el consumidor no puede elegir proveedor ni rechazar cargos. Se ve obligado a pagar lo que le imponen. Así se distorsiona el contrato de consumo y se vulneran derechos fundamentales.

Desde una mirada filosófica y práctica, estas prácticas no sólo erosionan la confianza en el sistema, sino que además debilitan la noción de ciudadanía plena: pagar por servicios públicos debe implicar corresponsabilidad y claridad, no imposición y abuso.

¿Cómo saber si te están cobrando de más?

Revisá tu factura con atención.

Identificá todos los conceptos que no estén vinculados al consumo de electricidad.

Si no los contrataste expresamente, denuncialos .

. Si ya los pagaste, pedí el reintegro.

Cuantos más reclamos se presenten, más presión habrá sobre las autoridades para fiscalizar, multar y obligar a las distribuidoras a cumplir con la ley. El camino está abierto. La norma está vigente. Y la defensa de tu bolsillo también depende de vos.

WhatsApp Image 2025-07-17 at 1.17.58 PM

Si recibís la factura con cargos indebidos, hacé la denuncia vía mail a [email protected]

Modelo de formulario para reclamar:

SEÑOR/A ENCARGADO/A DE ATENCIÓN AL USUARIO

Ref.: Reclamo por cobros ajenos al servicio eléctrico

Yo, [nombre y apellido], DNI N° [número], con domicilio en [domicilio completo], en carácter de titular del suministro eléctrico N° [número de suministro], me dirijo a usted a fin de reclamar formalmente por los cargos ajenos al servicio eléctrico incluidos en mi factura, correspondientes al periodo [mes/año] y sucesivos.

Dichos cargos, tales como [enumerar los conceptos indebidos: alumbrado público, seguro, protección hogar, etc.], no han sido expresamente solicitados ni autorizados por mí como usuario/a, resultando su inclusión contraria a lo establecido en la Resolución 267/24 de la Secretaría de Comercio de la Nación y a lo dispuesto en la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, en particular los artículos 8 bis, 35, 37 y 40.

Por lo tanto, solicito:

La eliminación inmediata de dichos cargos de las futuras facturas.

La devolución de los montos cobrados en concepto de servicios no contratados.

Se me informe por escrito el detalle de todos los cargos adicionales incluidos en mi facturación de los últimos 12 meses.

Todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

[Firma]

[Teléfono de contacto]

[Correo electrónico]