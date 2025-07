Medio millón de mendocinos sigue cocinando con garrafa: una deuda estructural que no se resuelve

Una garrafa por mes, si se puede y si llega

El programa establece un precio oficial de $6.000 (julio 2025), pero sólo en operativos puntuales y en lugares fijos. No hay reparto domiciliario. Las garrafas no pueden transportarse en colectivo, y muchas veces los puntos de entrega no cubren todos los barrios. Quienes no acceden deben pagar entre $15.000 y $25.000 por unidad en estaciones o camiones distribuidores.