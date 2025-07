El lado B de la promo de Wanda Nara y Marcelo Tinelli: apuestas, adicción y posible demanda colectiva

No es amor, pero están en algo. Wanda Nara y Marcelo Tinelli comparten una campaña que no se animan a contar completa: la promoción de apuestas online disfrazada de regalo. Usan sus redes para decir que te regalan plata. Te piden el alias. Te prometen $15.000 para que "juegues". Pero no te explican que esa plata va directo a una cuenta de casino online. No es dinero libre. Es el primer paso de una trampa.