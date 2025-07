¿Dinero gratis?: la audaz trampa con la que Wanda Nara y Marcelo Tinelli promocionarían apuestas online

Imagen de WhatsApp 2025-07-13 a las 17.52.23_68f7e873

Luego, Iglesias comparte un chat de Instagram, en el que se muestra un diálogo automático desde el perfil de Tinelli: "¡Hola, hola! Mirá que esto no es algo que suela hacer, pero con la cantidad de gente que me escribió... No pude decir que no".