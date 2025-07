Wanda Nara los persigue: la China Suárez posó frente al espejo y su reflejo provocó el susto de todos

Lo cierto es que, entre tantas fotografías posteadas en redes sociales , hubo una en particular que llamó la atención y hasta asustó a los usuarios, pues ocurrió un fenómeno singular. Una silueta apareció y generó numerosos comentarios.

image Lo que pareciera una imagen normal, terminó en teorías conspirativas. Créditos: Instagram / sangrejaponesa

Los mensajes en las redes no se hicieron esperar. Por ejemplo, en X, los usuarios detectaron automáticamente la sombra: "El reflejo de abajo del brazo, ¿qué es este suceso? Wanda, ¿sos vos?", "¿Te imaginás que Wanda esté detrás de todo para generar noticias?", "Da miedo, no me sorprendería que le haya hecho un trabajo a Icardi".