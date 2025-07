Cuidado: tu deuda con la billetera virtual puede ser ilegal

El problema no es solo el interés en sí. El problema es el contexto. Hoy la inflación se está desacelerando, pero los ingresos no aumentan. El consumo está en caída, y los servicios esenciales siguen subiendo. En ese escenario, muchas familias terminan financiando la vida cotidiana con crédito: comida, ropa, servicios, alquiler.

Y ese es el punto crítico: cuando los ingresos están planchados, pero te cobran tasas que superan 20 o 30 veces la inflación real, ya no se trata de un acuerdo voluntario entre partes. Es una estructura de abuso sistemático, tolerada por un Banco Central que prefiere no intervenir.

WhatsApp Image 2025-07-11 at 10.01.09 AM.v1.cropped Las altas tasas de algunos bancos y billeteras virtuales

Qué dice la normativa vigente

Una de las normas más importantes que hoy están siendo ignoradas es la Comunicación B 12974 del Banco Central, que fija un tope para las tasas de interés que pueden cobrar las entidades —incluso las billeteras virtuales y emisoras no bancarias— en préstamos personales y financiaciones vinculadas a tarjetas. Ese límite se calcula en base al promedio del sistema financiero, y se actualiza regularmente. Cualquier tasa que supere esos valores, como los casos que hoy alcanzan un 800% de Costo Financiero Total (CFT), está por fuera de la legalidad vigente. No es una exageración ni una crítica moral: es un incumplimiento concreto de una norma del BCRA.

A esto se suman otras disposiciones que también están siendo vulneradas: la Comunicación A 5849, que prohíbe cobrar intereses punitorios que superen un 50% extra sobre la tasa original; y las Comunicaciones A 5460 y A 5590 a 5593, que impiden cargar seguros, comisiones o cargos que no estén basados en un costo real, directo y comprobable.

Si a esto le agregamos los derechos que otorga la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor —como el derecho a recibir información clara, a no ser víctima de cláusulas abusivas y a no pagar cargos no consentidos—, queda claro que estas deudas no sólo son abusivas: en muchos casos son directamente ilegales.

Usura digital con aval estatal

Las tasas del 100, 400, 800% no son errores. Son el negocio. No buscan que el cliente deje de pagar, sino que pague el mínimo durante meses o años. Mientras tanto, la deuda se capitaliza, se multiplica, se vuelve impagable. Y nadie interviene.

Ese modelo, sostenido por algoritmos y aceptado por omisión por el BCRA, no tiene nada de bancario. Es una usina de recaudación encubierta bajo el ropaje de la modernidad. Y cuando las personas caen en mora, no hay gestión humana ni opción de diálogo: solo plataformas automatizadas que cobran, castigan y ejecutan.

¿Qué puede hacer el consumidor?

Estas deudas pueden impugnarse legalmente. El consumidor tiene derecho a pedir la adecuación del contrato, la anulación de cláusulas abusivas y hasta el reintegro de intereses mal cobrados. No hace falta ser abogado ni ir a juicio: basta con conocer las herramientas y ejercerlas.

GUÍA PARA RECLAMAR ANTE ENTIDAD FINANCIERA

¿Cómo podés reclamar?

Podés presentar tu reclamo por alguno de estos medios:

•Correo electrónico oficial de la entidad bancaria o financiera

•Carta Documento

•Nota firmada, solicitando constancia de recepción

MODELO DE RECLAMO

A la entidad [nombre de la entidad]

Yo, [nombre y apellido], DNI n.º [número de documento], con domicilio en [domicilio completo], localidad: [localidad], provincia de [provincia], teléfono n.º [número de teléfono], constituyendo domicilio electrónico en [correo electrónico], titular de la cuenta n.º [número de cuenta], me presento ante Uds. para realizar el siguiente reclamo

Hechos

Solicito la nulidad del contrato financiero de consumo y su adecuación a la ley, dado que contiene cláusulas que causan una grave lesión económica, evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Se ha abusado de mi situación mediante ofertas engañosas y contratos de adhesión con cláusulas abusivas, en violación del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y disposiciones del Banco Central de la República Argentina.

Pruebas

•Copia de resumen, factura, recibo o comprobante de la operación

•Cualquier constancia, testimonio o prueba adicional que respalde este reclamo

•Ofrezco las constancias que obran en los sistemas de la entidad (art. 53 de la LDC)

Peticiones

Cese de Infracciones:

Solicito el cese inmediato de las infracciones a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por incumplimiento contractual respecto a los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales el producto o servicio fue ofrecido, publicitado o convenido.

Reclamo la adecuación del contrato a la normativa vigente, en especial a lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina mediante la Comunicación B 12974, que establece topes a las tasas de interés que pueden aplicar las entidades financieras, billeteras virtuales y emisoras no bancarias en préstamos personales y financiaciones vinculadas a tarjetas. El cobro de tasas superiores a las allí autorizadas resulta ilegal y constituye una práctica usuraria, incompatible con el deber de trato digno, transparencia y proporcionalidad en la contratación.

Estas prácticas violan también lo dispuesto en otras comunicaciones del BCRA, como la A 5460 (prohíbe cargos sin costo real comprobable), las A 5590 a A 5593 (limitan intereses punitorios y moratorios) y la A 7385 (obliga a informar de forma clara el Costo Financiero Total). Todas estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio y su incumplimiento convierte al contrato en nulo de pleno derecho por contener cláusulas abusivas, conforme los artículos 37 a 39 de la Ley 24.240.

Asimismo, se han violado mis derechos como consumidor a recibir información adecuada y veraz (art. 4), a un trato digno y equitativo (art. 8 bis), y al cumplimiento exacto de lo ofrecido y contratado (arts. 8, 10 bis y 29). Por tanto, solicito la inmediata adecuación del contrato y la restitución de todo concepto cobrado en exceso.

•Daño Directo: Ante el perjuicio económico sufrido, advierto que, en caso de negativa, solicitaré el reconocimiento de daño directo conforme al art. 40 bis de la Ley 24.240.

• Sanción por infracción:

Solicitaré la aplicación de la multa prevista en el art. 47 inc. b) de la Ley 24.240, en su máxima graduación, considerando la reincidencia, el beneficio económico indebido, su repercusión en otros usuarios y el riesgo de generalización de la práctica.

•Denuncia al BCRA:

Informaré este caso a la Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros del BCRA, para su registración y sanción conforme el art. 41 y concordantes de la Ley de Entidades Financieras.

•Posible delito penal:

Denunciaré esta contratación ante la justicia penal por la posible comisión del delito de usura, conforme al art. 175 bis del Código Penal Argentino.

Firma:

[firma del reclamante]