Atención: cómo reclamar si en tu tarjeta de crédito llegan compras repetidas

Miles de usuarios han denunciado consumos duplicados en tarjetas de crédito, y esto pone nuevamente en evidencia los abusos y desprotecciones recurrentes a las que se enfrentan los usuarios de servicios financieros. Estas situaciones, sumadas a otros problemas como cargos no autorizados, ciberestafas y costos extras impuestos por emisores de tarjetas, subrayan la necesidad de estar atentos para evitar que las entidades sigan afectando el bolsillo de los consumidores.

Abusos reiterados del sistema financiero

Recientemente, miles de usuarios han reportado consumos duplicados en sus tarjetas de crédito, una situación que, según las entidades financieras, se atribuye a una "falla en los sistemas de procesamiento". Estas irregularidades están generando frustración entre los consumidores, quienes también denuncian que no es la primera vez que ocurren problemas similares con los bancos y emisores de tarjetas.

De acuerdo con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las instituciones financieras están obligadas a garantizar la exactitud en el procesamiento de pagos. Sin embargo, los casos de errores se multiplican: desde consumos duplicados hasta comisiones no autorizadas, pasando por problemas de ciberseguridad que exponen a los usuarios a fraudes y vulneraciones.

Problemas frecuentes

Cargos desconocidos: por compras de productos que no ha realizado.

por compras de productos que no ha realizado. Cobro de deudas inexistentes: o ya pagadas.

o ya pagadas. Doble cargo: doble facturación por una misma compra.

doble facturación por una misma compra. Cargos por seguro de vida o robo: de tarjeta de débito sin su consentimiento.

de tarjeta de débito sin su consentimiento. Cargos por exceso en el límite de compra: de las tarjetas de crédito.

de las tarjetas de crédito. Cobro ilegal de comisiones: y cargos en cuentas de sueldo.

y cargos en cuentas de sueldo. Gastos no pactados: "gasto por diferir pago", "gastos por gestión de cobranza", "gastos por reserva de fondos" si no han sido pactados previamente en el contrato.

Aunque las entidades financieras justifican muchos casos como "fallas de sistema", lo cierto es que estos problemas son frecuentes y variados. Los usuarios han denunciado desde consumos duplicados hasta cargos no autorizados, débitos automáticos indebidos, comisiones ocultas y otras irregularidades. Estos "errores" no solo afectan directamente el presupuesto de los consumidores, sino que también generan perjuicios adicionales, como sobregiros o la imposibilidad de utilizar las tarjetas debido a límites excedidos por cargos indebidos.

Además, la falta de medidas preventivas por parte de los bancos y emisores de tarjetas demuestra una preocupante indiferencia hacia los derechos de los usuarios. Las redes de tarjetas y entidades financieras tienen la tecnología y los recursos necesarios para evitar estas situaciones, pero eligen no implementarlos de manera efectiva.

Esté atento: cómo protegerte de los abusos

Los consumidores deben adoptar una postura activa para proteger su dinero y evitar ser víctimas de estas prácticas recurrentes. Algunas recomendaciones clave incluyen:

Revisar frecuentemente los movimientos de la cuenta y los resúmenes de tarjetas.

Reportar de inmediato cualquier cargo desconocido o irregularidad.

No aceptar explicaciones vagas o demoras por parte de las entidades financieras.

Mantener registro de toda comunicación con el banco o emisor de la tarjeta, incluyendo números de reclamos y respuestas recibidas.

Derechos de los consumidores y cómo reclamar

Si al recibir el resumen usted desconoce algún gasto, tiene un período de 30 días para impugnar ese resumen y no pagar la operación cuestionada hasta que el banco investigue el origen del cargo.

El mercado de tarjetas de crédito impone modalidades, costos, cargos y tasas de financiamiento de manera cartelizada por todos los operadores, creando la apariencia de legitimidad dada por el conjunto.

Estas infracciones a la Ley se basan en aprovecharse de la falta de conocimiento del consumidor, donde la falta de impugnación de un cargo genera enormes y siderales ganancias a las entidades financieras.

No obstante, usted dispone de derechos.

Ante la aparición de cargos indebidos o que presenten dudas, debe impugnar el resumen recibido dentro de los treinta (30) días de recibido.

Mientras se resuelve la impugnación, tiene derecho a no pagar la operación impugnada.

El banco no está autorizado a rechazar la nota si no es llevada personalmente por el titular, pero sí podrá solicitar que se ratifique la impugnación por el titular.

Para reclamar puede hacerlo así

Por teléfono: pidiendo el número de reclamo.

pidiendo el número de reclamo. Por internet: también anotando el número de reclamo.

también anotando el número de reclamo. Por correo electrónico oficial.

Por carta documento.

Por nota firmada: solicitando constancia de recepción.

Modelo de reclamo

Al Operador

(Poner razón social del banco o emisor de la tarjeta de crédito, ejemplo: Banco Francés, American Express).

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx, Provincia de xxxx, Teléfono Nº xxx, constituyendo domicilio electrónico xxxxxxxx@xxxxx, cliente Nº xxxxxx, se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos:

Que por este acto vengo a rechazar el resumen recibido y los siguientes cargos por desconocer el origen de los mismos y no haberlos efectuado.

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Lo mismo se fundamenta en el art. 42 de la C.N., el art. 4 y concordantes de la Ley 24.240, y el art. 27 y concordantes de la Ley 25.065. (Poner detalle de los cargos impugnados).

Prueba:

Documental: agregar copia de resumen, recibo o comprobante que se tenga de la operación, o cualquier documentación que permita analizar el reclamo.

Los proveedores deberán acompañar toda la documentación que obre en su poder y que resulte necesaria y suficiente para resolver la cuestión planteada (art. 53 LDC).

Petición:

Uso de la tarjeta: mientras dure el procedimiento de impugnación dispuesto por la Ley de Tarjetas, solicito que no se me impida ni dificulte de alguna manera el uso de la tarjeta de crédito o de mis adicionales, siempre y cuando no supere el límite de compra y haya efectuado el pago del mínimo pactado por los rubros no cuestionados de la liquidación.

Corrección del error: intimo para que en un plazo no mayor de quince (15) días se corrija el error en el cargo impugnado y se acredite en la facturación siguiente o en la primera oportunidad cualquier importe indebidamente cobrado, de forma tal que se compense con las compras siguientes, junto con los intereses aplicados a la misma tasa que usa por intereses moratorios y punitorios por falta de pago.

Daño directo: dado el menoscabo material sufrido, conforme lo he expresado, solicitaré en caso de rechazo se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis de la Ley 24.240 en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor.

Sanciones: dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado, solicitaré en caso de rechazo, se aplique la multa prevista en el art. 47 inc. B) de la Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios y la repercusión de estas infracciones, atento a la posición en el mercado (conf. art. 49 de la Ley 24.240) en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor.

Firma: xxxxxxxx

Responsables de Atención al Cliente

Aquí tenés un cuadro con la información de contacto de los responsables de atención al cliente de los bancos y financieras con más clientes en Argentina:

