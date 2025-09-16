Cómo son las 5 habitaciones más caras y lujosas de Mendoza

La industria del turismo en Mendoza atraviesa un momento que mezcla el crecimiento en infraestructura y una merma en las cifras de turistas y visitas que llegan hasta aquí por varias razones. "Ha sido un año difícil", declaró Ana Lovaglio Balbo, Directora de Marketing y Hotelería de Susana Balvo. Y agregó: "Esto incluye a la industria hotelera y la gastronomía. Para el turismo en general".

Aunque, adviritió: "Ahora está empezando a repuntar significativamente". Una señal de lo referido por Ana Lovaglio Balbo es elreciente anuncio de Gol Airlines con la apertura de una nueva ruta estacional que conectará Río de Janeiro con Mendoza, desde el 5 de enero de 2026. Esta ruta se extenderá hasta el 12 de abril del mismo año con dos vuelos directos semanales en cada dirección, sin escalas.

Los vuelos conectarán el Aeropuerto Internacional Tom Jobim con el Aeropuerto Internacional El Plumerillo facilitando el viaje de los turistas brasileños que quieran participar de las tradicionales celebraciones de la época de la vendimia en Mendoza.

El turismo de lujo es una de las variantes que tiene su lugar dentro de la industria en Mendoza. Y se relaciona en buena proporción con aquellos viajeros que exploran los secretos del vino en varios terroirs.

Aquí se propone un listado por las experiencias acaso más sofisticadas de turismo en Mendoza. Fueron elegidas por la variable del costo por noche (en dólares o en el indescifrable peso argentino).

MENDOZA HABITACIONES MÁS CARAS

Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites

SUITE SPA CON SAUNA es el hospedaje más caro en este hotel de lujo ubicado en Chacras de Coria. La tarifa por noche es de ARS 1.861.800, a lo que deben sumarse ARS 390.978 en impuestos y tasas adicionales.

La suite permite la estadía de 2 personas. Se trata de una suite de 72 metros cuadrados,, con Cama King o bien 2 Camas Individuales

Suite con servicio de bienestar a la carta en la habitación y sauna seca propia. Enmarcada con paredes de cristal para admirar las vistas a los jardines privados desde cualquier rincón. Cuenta con ducha de sensaciones, tumbona climatizada y terraza con chimenea en el jardín.

turismo mendoza

Chacras de Coria

La estadía mínima en esta opción de Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites es de 2 noches. La tarifa incluye entre varios servicios las siguientes comodidades:

- Traslados del aeropuerto (ida y vuelta)

- Desayuno artesanal

- Masaje post viaje de 15 minutos (a la llegada, no transferible)

La incorporación de Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites a la exclusiva cadena Relais & Châteaux marca un hito para el turismo de lujo en Argentina. Detrás de este logro se encuentra Ana Lovaglio Balbo, administradora de 39 años que, junto con su madre, Susana Balbo, la primera enóloga de Argentina, está construyendo un imperio hotelero que combina el legado vitivinícola de la familia con hoteles de lujo.

Con una visión empresarial heredada de su madre, pero con identidad propia, Ana planea expandirse al Valle de Uco con un albergue de montaña de 21 habitaciones.

Turismo San Rafael

Casa Gaucho San Rafael

Propiedad de Algodon Wine Estate, Casa Gaucho en San Rafael tiene un costo de 716 US$ por noche. Impresiona la superficie que: 604 metros cuadrados. Pero, claro, posee 3 habitaciones y una capacidad para 7 personas.

El lujo en esta exquisita villa está representado por el ambiente que la rodea: histórico viñedo de Malbec de 1946 y un olivar de 4.8 hectáreas. Desde esta villa se consiguen vistas al hoyo 9 del green de golf.

El servicio de hospedaje incluye una casa de 3 dormitorios con una suite king, una suite queen, una suite individual y un loft con sofá cama, con capacidad para siete personas. Posee piscina privada, sector de parrilla para asados, fogata y jacuzzi en la azotea con vistas a los olivares, viñedos y montañas.

Pero la joya de la villa es su bodega subterránea de 65 metros cuadrados con comedor privado, que ofrece una experiencia culinaria única. Este refugio de lujo luce madera y piedra de la Sierra Pintada de San Rafael, combinando el encanto rural con la sofisticación moderna.

Con una ubicación conveniente a solo 12 minutos del aeropuerto de San Rafael, con vuelos diarios a Buenos Aires, Casa Gaucho ofrece un acceso sin esfuerzo en el tranquilo entorno de los viñedos de Algodon Wine Estates.

Casa Gaucho San Rafael

Turismo San Rafael

De diseño elegante y espacioso (capacidad para 7 personas), Casa Gaucho ofrece 3 dormitorios más un loft abierto, diseñado para la máxima comodidad, privacidad y vistas impresionantes de los viñedos:

Cuenta con un vestidor y un patio privado con vistas directas a la piscina, los olivos y los viñedos. Baño privado tipo spa con ducha a ras de suelo, bidé y bañera para una relajación máxima.

Suite completa: Ofrece un diseño cómodo con un baño con ducha a ras del suelo adyacente y un espacio de almacenamiento conveniente. Loft abierto (segundo piso): Este espacio flexible, que se encuentra justo encima del comedor, incluye un sofá cama, ideal para niños o huéspedes adicionales.

El living y la cocina comparten un patio exterior espectacular con vista al campo de golf, lo que crea una conexión perfecta entre el interior y el exterior y ofrece hermosas vistas panorámicas de la propiedad.

Casa Gaucho se diseñó pensando en el estilo de vida argentino, donde las reuniones, las parrilladas y la relajación son esenciales:

La estadía en Casa Gaucho incluye acceso exclusivo a Algodon Wine Estates, uno de los principales complejos de viñedos de Mendoza con campo de golf de 9 hoyos, centro de tenis en el lugar con canchas de arcilla, césped y superficie dura, bicicletas de cortesía para explorar los senderos de la finca entre viñedos y olivares, equitación disponible con reserva anticipada..

Casa Gaucho no es solo un lugar para alojarse, es tu invitación a vivir el sueño de la región vinícola de Mendoza.

dragonback estate bodega hospedaje-27 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Chozos Resort

Por este paraje Chozos Resort en Alto Agrelo, parte del conglomerado Dragonback de 860 hectáreas liderado por la empresaria coreana Margaret Lee, han pasado como huéspedes el DJ Hernán Cattáneo y el mandamás de la red brasilera Globo, el ejecutivo Roberto Marinho.

El alojamiento más caro alcanza los 700 dólares, para vivir una experiencia frente a la Cordillera y respirando la flora y fauna más típica del paisaje andino en nuesttra región central. Dentro del complejo con arquitectura de un artista no menos autóctono, los visitantes pueden acceder a restaurante con comida étnica. El lujo aquí es la privacidad y el servicio en su más amplia concepción.

dragonback estate bodega hospedaje-16 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Alto Agrelo

Entre jarillas y cerezos floreciendo como anticipo de primavera, este hospedaje brinda cocia de barri, family style hy platos por comensales como uno de sus puntos más altos. Los desayunos caen mejor cuando se recurre al room service, la conserjería funciona las 24 horas pese a la escala geográfica y el caserío posee una plaza del fuego más 2 estanques de agua para conectar con la naturaleza en su real esplendor.

Incluso muchos huéspudes a veces evitan tantas comodidades y sofitscaciones para dormir fuera de las suites, acaso replicando la idea de una vida total al aire libre. No son pocos los que duermen bajo las estrellas allí.

Los que llegan allí podrían clasificarse del siguiente modo: la mitad brasileros, un 30 por ciento de europeos y norteamericanos y el resto entre peruanos y argentinos.

casa-de-uco turismo mendoza

Casa de Uco

Esta villa es la más adentrada en el cordón andino, ya que Casa de Uco Resort es un refugio de lujo frente al macizo cordillerano. Y las promesas de "privacidad y máximo confort" en pleno Valle de Uco, se cumplen mejor a lo esperado. Desconexión y rélax, placer y buen gusto, son otras consignas conjugadas.

Casa de Uco cuenta con villas ubicadas en los viñedos adyacentes al edificio principal del Resort, lo que le permite disfrutar de todos sus servicios con mayor privacidad. Cuenta con terrazas y jardines, y cada una está equipada para el máximo confort, diseñada para la relajación y el descanso. El costo es de 650 dólares

Esta singular villa de dos plantas se encuentra enclavada a orillas de la laguna. Serena y sofisticada, ofrece una armonía total con vistas terapéuticas a la naturaleza. La espaciosa terraza con vista al agua, al igual que la sala de estar y el comedor de dos plantas. Cuenta con dos dormitorios y baños en suite, cada uno ubicado en un nivel diferente, y amplios vestidores. La villa de dos dormitorios tiene capacidad para hasta 4 personas.

turismo casa de uco mendoza

Turismo Los Chacayes

Los Chacayes es una de las zonas vinícolas con mayor ascenso en Mendoza. Allí se producen grandes exponentes de la industria. Y es un punto que ha convocado la inversión en infraestructura turística a distintos niveles. Pero sin duda Casa de Uco destaca por su refinada línea en cada detalles del resort.

La finca se presta a placeres sencillos: relajarse en la piscina, disfrutar de una copa de vino o pasear entre los viñedos. Hay bicicletas disponibles para alquilar y recorrer los viñedos a toda velocidad, o puede montar a caballo, acompañado por un miembro del personal altamente capacitado, para un tranquilo trote por los amplios espacios circundantes. Se pueda disputar un partido de tenis en las canchas de la finca o iniciarse en el tiro con arco.

Los huéspedes con un espíritu aventurero que trascienda su paladar pueden practicar senderismo por las faldas de los Andes.

the vines suite

The Vines

The Vines Resort & Spa, en el corazón del Valle de Uco, es un idilio entre el buen vivir y el mundo del vino. Allí luce la parrilla en Siete Fuegos, creado y dirigido por el internacionalmente aclamado chef Francis Mallmann. El reflejo de la Cordillera en la piscina hipnotiza. Este resort vinícola es único. Y los precios en dólares varían según el tipo de alojamiento buscado.

Cada una de las 22 espaciosas villas de uno y dos dormitorios de The Vines Resort rezuma una combinación única de elegancia rústica y confort moderno, con increíbles vistas panorámicas de los Andes para deleitar tu vista.

Los baños estilo spa son solo una de las características distintivas de los arquitectos de renombre mundial Bormida & Yanzon, los cerebros detrás del diseño simple y efectivo de este exclusivo resort vinícola.

Las villas de lujo de un dormitorio, con piscina de inmersión y ventanales de piso a techo, permiten disfrutar al máximo el entorno natural. Para rematar, incluso hay una terraza en la azotea para tomar el sol y contemplar las estrellas.

the vines valle de uco

Los Sauces Valle de Uco

The Vines Resort en Argentina es la síntesis más elegante de los hoteles vinícolas. No solo se puede acceder a una frondosa cata de vinos desde la comodidad del hotel, sino que también se pueden aprender a elaborarlos.

Desde detalles personalizados hasta comodidades de primera clase y un servicio atento, cada espacio refleja la elegancia y la calidez de la vida. Nadie que llegó olvida regresar. Suficiente recomendación.