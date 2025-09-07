Presenta:

New York

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz derrotó a Sinner en la final del US Open y recuperó el número 1° del ranking

El tenista español venció a su par italiano por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y encabezará la lista del ranking mundial, tras vencer al actual líder.

MDZ Deportes

Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open. 

EFE

Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Noticia en desarrollo.

