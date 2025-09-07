New York|
Carlos Alcaraz derrotó a Sinner en la final del US Open y recuperó el número 1° del ranking
El tenista español venció a su par italiano por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y encabezará la lista del ranking mundial, tras vencer al actual líder.
Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.
Noticia en desarrollo.