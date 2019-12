Protestas en Chile: la Cámara de Diputados rechaza la acusación constitucional contra Sebastián Piñera que buscaba su destitución

La inédita iniciativa de llevar a Sebastián Piñera a juicio político no prosperó en el Congreso chileno. Los diputados concluyeron que la acusación contra el presidente de Chile no cumplía los requisitos constitucionales y por eso no fue considerada.