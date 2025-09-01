Bandidos rurales: dos detenidos por el robo en una finca de Maipú

Los delincuentes fueron sorprendidos robando alambres de una finca vitivinícola. Quedaron a disposición de la Justicia.

Dos hombres fueron sorprendidos in fraganti la tarde del domingo robando el alambrado de una finca vitivinícola en el departamento de Maipú. El hecho fue denunciado por los habitantes de la propiedad y los sospechosos quedaron detenidos, a disposición de la Justicia.

El personal policial fue desplazado a la zona por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) al ser alertados por las víctimas del robo. Los uniformados encontraron a los acusados con el material y contrastaron que este se correspondía con lo denunciado: una tela romboidal de 14 metros de largo por 1,80 metros de alto. También, los denunciantes alertaron de daños en otra tela de 15 metros.

La prueba del robo Además, al momento de la detención se encontraron unas pinzas entre las pertenencias de los sospechosos, las que se habrían utilizado para cortar parte del alambrado.

pinzas maipu Las pinzas que se llevaban los sospechosos. Gentileza.