El Parque Cívico y sus alrededores: un foco de inseguridad para los estudiantes

Los hechos de inseguridad se repiten en todas las zonas de la provincia. El Parque Cívico y sus alrededores no están exentos de esta situación, con el agravante de que estos lugares están ampliamente frecuentados por niños y jóvenes de los colegios aledaños.

Esta situación despierta preocupación, los padres de los alumnos piden mayores cuidados, los directivos toman cartas en el asunto y la municipalidad intenta colaborar, pero aun así los hechos se suceden y miles de estudiantes que circulan por allí a diario se convierten en un blanco fácil para robos a mano armada o con amenazas. El número de los colegios de la zona es grande, entre ello se encuentran:

Los testimonios de los chicos a la salida de sus colegios son variados: algunos jóvenes que han sufrido robos , algunos que no, otros que admiten haberse “regalado”, como dirían ellos para afirmar que estaban sin cuidado por la zona. Los testimonios son diversos, pero los hechos de inseguridad o la posibilidad de estos existe y es por esto que los colegios toman medidas y advierten a los jóvenes.

Padres y madres de los alumnos expresan su preocupación porque sus hijos deben moverse con mochilas, útiles y celulares. “Lo mínimo que se podría pedir es que haya un poco de presencia policial hasta que los delincuentes se den cuenta de que en esa zona no pueden seguir”, reclamó una madre en dialogo con MDZ.

Una alumna relató un hecho reciente: “El miércoles 27 de agosto a dos chicos de primer año los asaltaron en la parada del metrotranvía. Los golpearon y les robaron las mochilas a eso de las 17:30. Hace tiempo nos piden que no vayamos al Parque Cívico porque ahí han asaltado a varios a punta de cuchillo”.

Locales comerciales parque civico (10).JPG Cientos de jóvenes mendocinos transitan por la avenida Pedro Molina día a día. Muchos de ellos con temor a ser víctimas de la inseguridad. Santiago Tagua/MDZ

En los espacios públicos cercanos también se registran hechos. Una estudiante contó que con su novio fueron víctimas en la Plaza España: “Un hombre se nos acercó, nos dijo que tenía un arma, nos pidió los celulares y que no gritáramos porque tenía cómplices en la plaza. Fue un viernes al mediodía y había bastante gente, pero igual nos robaron”.

Otros alumnos dicen no haber sufrido robos directamente, aunque reconocen la sensación de riesgo. “A mí nunca me han apurado para robarme ni nada, pero sí conozco casos de amigos en los alrededores. En la puerta del colegio casi nunca pasa, es más cuando te movés para el parque cívico”, explicó un joven.

Los padres también describen la presencia de personas sospechosas en la zona. “Incluso en el boulevard entre las escuelas hay vagos apostados que molestan a los chicos cuando pasan”, sostuvo uno de ellos.

peatones pronostico del tiempo clima parque civico El lugar que debería ser un punto de encuentro y de disfrute para los adolescentes hoy es motivo de preocupación. Santiago Tagua/MDZ

Uno de los testimonios más crudos fue de un alumno que bajó del micro en una parada diferente. “Un tipo me empezó a hablar como si fuera amigo, me acompañó varias cuadras y cuando vio que no había nadie sacó una punta y me pidió el celular”, relató.

Las medidas al respecto

Desde las instituciones educativas insisten en la importancia de que los jóvenes no se queden en zonas riesgosas. “Les pedimos que no esperen en el Parque Cívico y reforzamos las advertencias. No es distinto a otras partes de Mendoza, pero hacemos todo lo posible para que estén seguros”, explicó un directivo a MDZ.

Los propios colegios han empezado a tomar medidas. Un directivo de una de las instituciones explicó que modificaron horarios de salida para evitar que los chicos esperen demasiado tiempo en las paradas de micros. “Ahora tratamos de que coincida con el transporte, así están menos expuestos”, señaló.

unc colegios cuc dad magisterio martin zapata liceo (10).JPG Las zonas aledañas a los colegios son transitadas, pero incluso a plena luz del día los delincuentes se las ingenian para concretar los robos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La municipalidad recibió varios reclamos por esta situación. En respuesta, pidió que se hagan las denuncias correspondientes: “Cargamos en el sistema el pedido de mayor seguridad en la zona. Es importante que se realicen las denuncias policiales para dar aviso a la policía de la provincia”.

Lo lamentable es que la inseguridad sigue creciendo en la provincia y muchas veces los primeros en sufrir son los más vulnerables. En este caso, los jóvenes con sus mochilas, útiles y celulares son blanco fácil de los delincuentes de a pie que con una punta o con la amenaza de tener un arma se aprovechan de niños y niñas para sacarle lo que tienen a mano, la mayoría de las veces sus teléfonos celulares.