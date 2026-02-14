Avanza la tercera etapa de la obra en una ruta clave financiada con los fondos del resarcimiento

La obra estratégica para la Zona Este tiene un presupuesto de más de 27 mil millones. El trapo que será cubierto.

LA obra sobre la ruta que se extiende desde Rivadavia a la Ruta 7.

El Gobierno de la provincia llamó a licitación para la construcción de la tercera etapa de la llamada Doble Vía del Este, la construcción de la Ruta Provincial 66 que conecta Rivadavia con la Ruta 7, una obra estratégica para la Zona Este de Mendoza que se financia con los fondos del resarcimiento.

La etapa a desarrollar en esta oportunidad se extiende desde el Carril Centro (Junín) hasta la Ruta Nacional 7 (San Martín), en el tramo final de 4,7 kilómetros, totalizando las tres etapas 12 kilómetros.

La Dirección Provincial de Vialidad hizo el llamado a licitación. La convocatoria se terminará de formalizar el miércoles 18 y jueves 19 de febrero en el Boletín Oficial. Los sobres con las propuestas y ofertas económicas se abrirán el 18 de marzo a las 10.

image El detalle de la obra Con un presupuesto calculado de $27.150.000.000 y un plazo de obra de 20 meses, se completará el último tramo, luego de que el año pasado se finalizara e inaugurara el primer tramo de 4 kilómetros, entre calle Falucho (Rivadavia) y Ruta Provincial 60 (Junín), y este año se iniciaran las obras para la construcción del segundo tramo, entre Ruta Provincial 60 y Carril Centro (ambos puntos en Junín).

El tercer tramo, que se extenderá hasta la Ruta Nacional 7, atravesará los departamentos de Junín y San Martín, en paralelo a la RP 67 (calle Robert) y el carril Buen Orden.