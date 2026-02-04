Manchester City liquidó todo rápido ante Newcastle y jugará la final de la Copa de la Liga

El Manchester City no dio chances y selló su clasificación a la final de la FA Cup con un contundente 3-1 frente al Newcastle . La primera mitad fue suficiente para definir el partido, con doblete de Omar Marmoush y un gol de Tijjani Reijnders , todos antes del descanso.

Con 0-2 en el marcador, Pep Guardiola aprovechó para mover el banquillo, cuidando a figuras como Erling Haaland, Rodri y Ruben Dias , pero los locales siguieron dominando el juego y neutralizando cualquier intento de reacción del Newcastle, que no vence en el Etihad desde octubre de 2014.

El primer aviso llegó a los siete minutos , cuando Marmoush aprovechó un despeje de Dan Burn tras una pared con Nico O’Reilly para abrir el marcador. El Newcastle intentó reaccionar, pero James Trafford le negó el empate a José Willock con una gran intervención.

El City siguió presionando y Marmoush no tardó en firmar su doblete tras un error en el despeje de Kieran Trippier. Antes de irse al descanso, Reijnders cerró la primera mitad con un gol aprovechando un balón suelto dentro del área, dejando la eliminatoria prácticamente sentenciada.

Embed

En la segunda mitad, Eddie Howe buscó revivir al Newcastle con cambios ofensivos: Yoane Wissa, Anthony Elanga y Jacob Murphy ingresaron para intentar dinamitar el encuentro. Wissa desperdició un mano a mano y, minutos después, Elanga logró acortar distancias con un remate cruzado tras gran jugada individual.

Harvey Barnes estuvo a punto de igualar, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Los Citizens controlaron la situación gracias a la entrada de Haaland, Rodri y Cherki, cerrando los espacios y evitando cualquier amenaza seria.

Hacia Wembley: final contra Arsenal

Con esta victoria, el Manchester City vuelve a una final de la FA Cup, algo que no ocurría desde 2021 cuando conquistó su cuarto título consecutivo bajo la dirección de Guardiola. Su rival será el Arsenal de Mikel Arteta, que eliminó al Chelsea en la otra semifinal. El duelo se jugará el 22 de marzo en Wembley, en un enfrentamiento que promete otro capítulo vibrante entre los pesos pesados de la Premier League.

FUENTE: EFE