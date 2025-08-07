Zoológico de Dinamarca pide donaciones de mascotas no deseadas para alimentar a sus depredadores

Un zoológico de Dinamarca ha hecho un llamado al público para que done sus mascotas sanas no deseadas como parte de un proyecto singular para proporcionar alimento a sus depredadores.

El zoológico de Aalborg, en el norte de Dinamarca, solicitó donaciones de pollos, conejos y conejillos de Indias vivos, que, según afirma, serán "sacrificados con delicadeza" por personal cualificado.

El zoológico también acepta donaciones de caballos vivos, cuyos propietarios pueden beneficiarse de un posible crédito fiscal.

En un mensaje publicado en Instagram, el zoológico explica que tiene la "responsabilidad de imitar la cadena alimentaria natural de los animales" y que el ganado menor "constituye una parte importante de la dieta de nuestros depredadores".

El zoológico afirma que la comida que se le proporciona de este modo "evoca lo que cazaría de forma natural en la naturaleza", y que esto es especialmente cierto en el caso del lince euroasiático.

Otras fieras depredadoras del zoológico son leones y tigres.

Los animales pequeños pueden donarse los días laborables, con un máximo de cuatro a la vez sin cita previa.

Getty Images La buena crianza de animales carnívoros implica alimentarlos con carne preferiblemente con piel y huesos.

En su página web, bajo la imagen de un tigre devorando un trozo de carne, el zoológico de Aalborg explica las condiciones para donar caballos.

Para cumplir los requisitos, deben tener un pasaporte para caballos y no pueden haber sido tratados por una enfermedad en los 30 días anteriores.

Si el zoológico recibe sus animales, los donantes de caballos pueden declarar una deducción de impuestos.

En un comunicado, la subdirectora del zoológico, Pia Nielsen, declaró que los carnívoros del parque habían sido alimentados con ganado menor "durante muchos años".

"Cuando se crían carnívoros, es necesario suministrarles carne, preferiblemente con piel, huesos, etc., para darles una dieta lo más natural posible", manifestó.

"Por tanto, tiene sentido permitir que los animales que deben ser sacrificados por diversas razones puedan ser útiles de esta manera. En Dinamarca, esta práctica es habitual, y muchos de nuestros visitantes y socios agradecen la oportunidad de contribuir. Los animales que recibimos como donaciones son pollos, conejos, conejillos de Indias y caballos".

*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto

FUENTE: BBC