Vitaminas que transforman tu cuerpo a partir de los 30: el secreto que pocas conocen

La vitamina D es un refuerzo que no se debe pasar por alto. Después de los 30, el cuerpo deja de absorber calcio de la misma forma. “Es común ver huesos más frágiles o dolores musculares que antes no tenías”, explica la doctora en medicina interna, Sandra López. Tomar sol ayuda, pero no siempre alcanza.

La vitamina C, por su parte, ayuda a mantener la piel firme. Estimula la producción de colágeno, un componente esencial para que la piel no pierda elasticidad. “Yo la tomo todos los días, porque me siento más protegida frente a gripes y me veo más fresca”, asegura Marta, de 32 años, que notó la diferencia.