Servicio Meteorológico Nacional|
Viento Zonda en Mendoza: a qué hora bajará y en qué zonas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento Zonda para el sur de la provincia. Se espera que las ráfagas de viento caliente lleguen en la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la llegada del viento Zonda para este martes en el sur de Mendoza. La alerta abarca principalmente a Malargüe, aunque también se esperan ráfagas cálidas y secas en San Rafael y General Alvear durante las primeras horas de la siesta.
"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", informó el organismo nacional.
Te Podría Interesar
Llega el viento Zonda a Malargüe
En esta oportunidad, el Gran Mendoza quedará al margen del fenómeno, aunque hacia la noche se prevé la llegada de vientos del sector sur, lo que podría anticipar un leve descenso de la temperatura hacia el jueves.
Recomendaciones ante la llegada del viento Zonda:
- Asegurá los objetos y elementos livianos que puedan volarse.
- Evitá permanecer o circular cerca de árboles, ya que las ráfagas podrían quebrar ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené tu casa cerrada de la forma más hermética posible.
- Ante cualquier emergencia, comunicate con los organismos locales de asistencia.
- Tené a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.