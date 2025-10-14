Viento Zonda en Mendoza: a qué hora bajará y en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento Zonda para el sur de la provincia. Se espera que las ráfagas de viento caliente lleguen en la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la llegada del viento Zonda para este martes en el sur de Mendoza. La alerta abarca principalmente a Malargüe, aunque también se esperan ráfagas cálidas y secas en San Rafael y General Alvear durante las primeras horas de la siesta.

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", informó el organismo nacional.

Llega el viento Zonda a Malargüe Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda En esta oportunidad, el Gran Mendoza quedará al margen del fenómeno, aunque hacia la noche se prevé la llegada de vientos del sector sur, lo que podría anticipar un leve descenso de la temperatura hacia el jueves.

mapa_alertas (11) El Gran Mendoza no registrará Zonda, aunque la noche será ventosa por el ingreso de aire del sur. Recomendaciones ante la llegada del viento Zonda: