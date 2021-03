Ignacio Conte: "Las Reinas me han insultado públicamente con groserías fuertes"

"Me he sentido insultado por algunas exreinas. Por supuesto que sí. Ellas llevan la discusión a una arena personal. Me han insultado públicamente con groserías fuertes, cuando yo en realidad no estoy diciendo que lo que hacen está mal, ni estoy en contra de nadie", dice Ignacio Conte, concejal radical de Guaymallén e impulsor del proyecto que propone eliminar la elección de la Reina de la Vendimia en ese departamento.

"Yo estoy mirando a futuro. Creo que la vendimia del futuro va a ser sin reina, con el ojo puesto en la cultura de cada departamento. Yo no quiero que Guaymallén deje de participar de la Vía Blanca y el Carrusel; sino que cuando lleguen esos desfiles, en vez de que hayan chicas saludando, muestre su potencial con respecto al vino espumante y los hacedores culturales que tenemos, que son grandes referentes", continua.

"Lamento mucho ver exreinas vendimiales en la televisión insultándome", recalcó Conte.

Para escuchar la charla completa con el Concejal Ignacio Conte, hacé click aquí.

"Nosotros no estamos hablando de terminar la Vendimia ni mucho menos. Queremos repotenciar la Vendimia, dándole otro foco. Con el Secretario de Gobierno de Guaymallén, que es el presidente de la Comisión Vendimia por ordenanza municipal, hemos comprobado que a lo largo de los años fue cayendo el interés de los vecinos en la elección de la reina. Esto puede verse en varios hechos. Cada año cae el número de chicas que quieren presentarse en los distintos distritos. De hecho, fuimos de los primeros que dimos el puntapié de derogar todo requisito y comunicar que podían postularse mujeres casadas, madres, eliminando además el límite de edad", detalló Ignacio.

"Sin embargo estas medidas no mejoraron la situación: siguió decayendo el interés. En Guaymallén también, para erradicar la idea del concurso de belleza, presenté un proyecto que vio la luz por el cual las reinas debían hacer un curso obligatorio y excluyente antes de poder presentarse como reinas distritales. Esto significaba formarse sobre la historia de Guaymallén y del Vino, para que esa candidata no solo se destaque por la belleza, sino por su conocimiento para aplicarlo en su mandato", siguió el concejal.

"Nada de esto generó un entusiasmo. En un departamento de casi 350 mil habitantes, no se presentan más de 60 candidatas a reinas distritales. En la misma fiesta departamental, la gente se quedaba al show, y cuando llegaba el momento de la elección de la reina el predio casi que se vaciaba. El desinterés es creciente. Y como la fiesta de la Vendimia es cultural y a lo largo de los años se ha ido aggiornando a los cambios sociales, creemos que ante el mencionado desinterés de la población y el hecho de no encontrarle hoy una figura y un rol específico a la reina, era pertinente presentar esta idea".

"El gobernador Cano en 1936 crea la figura de la reina como embajadora, porque Mendoza no estaba en el mapa mundial del vino, y necesitábamos una figura de ese estilo. Hoy, que Mendoza es una de las capitales internacionales del vino, y es una provincia en la que hay enólogos y enólogas reconocidos en todo el planeta que son embajadores del vino mejores que cualquier otra persona, creemos que son ellos quien cumplen ese rol. El foco que se pone en las reinas hoy debe ir a que cada departamento pueda mostrar su potencial turístico y cultural", explicó el joven funcionario.

