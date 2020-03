Agustina Leiva: "Los sueños se cumplen y hay que pelear por ellos"

Agustina Leiva es la reina de Ciudad y con tan solo 19 años se apoderó de la corona de su departamento. Según cuenta la soberana este sueño también era el de su abuelo. "Quisiera que él se sienta orgulloso de mí", confesó.

Agustina se encuentra actualmente con sentimientos encontrados ya que hace pocos días perdió a uno de sus mejores amigos: Marcelo Paredes (19) fue atacado a balazos el 21 de febrero y murió una semana después. De hecho, el día que se enteró de esta triste noticia, la reina estaba visitando nuestro diario. Pero, según confesó ayer en el Té de Reinas MDZ, sus compañeras la supieron contener y finalmente pasó este mal trago con mucho amor.

Conocela en esta entrevista:

¿Por qué te presentaste para ser reina?

Me presenté para ser reina porque siempre fue un sueño que quería cumplir, así como también quería que mi abuelo se sienta orgulloso de mí.

Mi abuelo siempre quiso que fuera reina.

¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

No lo siento de esa manera, ya que lo estoy viviendo de una manera especial y lo veo en el cariño de la gente, la alegría del turista y creo que el pueblo de Mendoza y del mundo espera con ansias esta fiesta.

¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

Porque es una forma más de promover nuestra provincia al mundo, tanto en el turismo, como en la gastronomía, bodegas y el vino.

¿A qué te dedicás?

Soy estudiante de podología.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es ayudar a mi familia y mejorar la vida de cada uno de ellos.

¿Cuál es tu gran talento?

Jugar al fútbol y hacer deporte al aire, correr.

¿Qué te apasiona?

Me apasiona la lectura.

¿Cómo te ves dentro de 20 años?

Me veo como una mujer profesional cuidando de mí familia y con muchos logros.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?

Hago mucho deporte y cuido niños.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Por mi mamá Lore, hermano y hermana.

¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento?

Lo que más me gusta es la Plaza Independencia y no hay nada que no me guste.

¿Qué produce riqueza en tu departamento?

-El cariño de la gente y el turismo.

¿Tenés algún proyecto pensado para tu departamento?

Sí, el uso adecuado del agua y promover el reciclaje. Me sumo al uso de botellas de amor en las escuelas y plazas. Quiero incentivar a la gente, a que todos sean conscientes -en todo momento- a la hora de cuidar el medio ambiente.

¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

Ayudaría al que más lo necesite y representaría a nuestra provincia a nivel nacional e internacional de la mejor manera.

¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

Le pediría a la gente que me vote, porque voy a representarlos con mi cariño y humildad. Que los sueños se cumplen, que peleen para llegar a ellos, y que sean felices, miren al que tienen al lado y disfruten de la vida que tantas cosas lindas nos da y muchas veces no lo vemos.

