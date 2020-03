Marcharon por el peluquero asesinado en La Favorita

Le decían Ahito, aunque su nombre era Marcelo Paredes. Había apostado por quedarse en su barrio y se había convertido, según refieren sus amigos, en "el mejor peluquero de La Favorita". Murió hace pocos días: un grupo de por lo menos tres sujetos lo abordó cuando cerraba su negocio y le disparó. Nada más se sabe del caso. Por eso este lunes sus familiares y amigos marcharon para pedir el esclarecimiento del hecho, y recordaron que hay una recompensa de $200.000 para quien aporte datos relevantes.

La reunión fue en la rotonda de ingreso a La Favorita. Sandra González, la mamá de Ahito, contó que su hijo era un muy trabajador. "Era una persona muy buena -resaltó-. Había empezado a cortarle el pelo a sus amigos desde muy chico y cuando pudo, con mucho esfuerzo, juntó la plata para comprar máquinas y un sillón. Abría desde las cuatro de la tarde hasta la medianoche, todos los días".

La tarde en que le dispararon, Ahito trabajó hasta tarde. Un cliente llegó después de hora y él decidió atenderlo igual. "Siempre hacía eso, no dejaba a nadie sin atender. Incluso en Navidad tenía abierto hasta las doce menos cuarto, para que todos lo que venían se vieran bien", se emocionó la mamá.

La hermana del chico, Gisela Paredes, se refirió a lo difícil que es continuar cuando -hasta el momento- no hay datos sobre lo ocurrido. "No podemos seguir viviendo. Mis hijos no quieren ir a la escuela, porque nos queda esto pendiente. Necesitamos saber quiénes mataron a Marcelo. Y mucha gente nos asegura que hubo testigos pero los están apretando", declaró.

Se estima que los ladrones robaron el celular del peluquero y luego escaparon en un auto. Pedro Paredes, hermano de la víctima, opina que los asesinos "deben haber cometido alguna distracción. El teléfono tiene que estar en alguna parte del barrio, porque no han podido usarlo, ya que para que funcione necesitan la huella digital de Ahito".

Recompensa

El pasado sábado, el gobierno de la provincia ofreció una recompensa de $200.000 a la persona que ofrezca datos para dar con el o los asesinos de Marcelo. Quien pueda aportar datos concretos debe comunicarse al 0800 222 7627, o directamente al 911.