Sofia Grangetto: "Estoy a favor de la vida y la vida es el agua"

Amante del deporte, emprendedora y promotora de la sustentabilidad. Sofia Grangetto -la reina de Guaymallén- respondió cada una de las preguntas de MDZ Vendimia.

Conocé acerca de ella en esta entrevista:

-¿Por qué te presentaste para ser reina?

-La realidad es que me presentó mi familia. A mí me invadía el miedo, porque la exposición no me gusta. Pero cuando me vinieron a buscar decidí presentarme.

-¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las anteriores?

-No. Por ahí lo vivimos de otra manera. Todos los años son diferentes, pero menos entusiasmo no creo.

-¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

Es nuestra cultura. La embajadora de Mendoza lleva nuestras raíces a otros lugares y no deberíamos perder eso.

-¿A qué te dedicás?

-Me recibí de Maestro Mayor de Obra a los 18 años. Quiero seguir estudiando Arquitectura o algo referido a eso.

-¿Cuál es tu sueño?

-Uno de mis sueños ya se cumplió: ser reina. Los otros no se dicen porque sino no se cumplen.

-¿Y tu gran talento?

-Soy buena en los deportes. Hago running desde los 14 años y me preparo todos los años para correr. Mi mejor tiempo fue 1 minuto, 45 segundos en 21 km. Y 10 km en 45 minutos.

-¿Qué te apasiona?

Me apasiona la vida, las cosas simples, disfrutar, cada mañana, despertar y agradecer un nuevo día.

-¿Cómo te ves dentro de 20 años?

-Una persona mucho más madura, capacitada. No sé si con familia, pero quizás.

-¿Qué hacés en tu tiempo libre?

-Entreno, me junto con amigos….

-¿Cómo está compuesta tu familia?

-Mi mamá, mi papá, mi hermana y mi abuelo. También tengo novio.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

-Me gusta la cultura que tiene y además Guaymallén se está posicionando como capital del espumante. Es un departamento que se está potenciando a nivel nacional. No hay nada que me desagrade de él.

-¿Qué creés que produce riqueza en tu departamento?

-El espumante, el camote y también somos el cinturón verde del país.

-¿Qué harías si podrías concretar un proyecto para él?

-Para mi departamento seguir promocionando sus bondades.

Eliminar la violencia porque nos está invadiendo como sociedad y no está bueno.

-¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

-Es un departamento muy poblado y hay eventos para lucir el emprendimiento de cada uno.

-¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

-Se empieza desde casa. Yo cuido el agua y después se lo inculco a mis amigos, a mi novio... Todo empieza desde uno.

Trato no tener tanto plástico. Uso bolsas de tela, me gusta eliminar los descartables, entre otras cosas.

-¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

-Trabajar para mi tierra y también para mi provincia. Es un lugar que amo y disfruto.

-¿Qué proyecto llevarías a cabo?

-Me gustaría desarrollar herramientas para poder cuidar el agua. Que tengamos otra manera de cuidarla, otras funciones. Estoy a favor de la vida y la vida es el agua.

-¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

-Soy una persona bastante sencilla, humilde y frontal. Pero auténtica y eso me lleva a todos los rincones.

Créditos

PH: Alfredo Ponce

Diseño y dirección de fotografía: Lyla Chales

Videos: Felicitas Oyhenart

Entrevista: Muriel del Barco

Maquillaje: Flor Raviolo Make Up

Peinado: MUCHO Peluquería

Producción general: Muriel del Barco