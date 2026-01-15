Trump recibe a María Corina Machado este jueves en la Casa Blanca

Trump recibirá en la Casa Blanca a María Corina Machado el 15 de enero para analizar el escenario político venezolano tras la captura de Maduro.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado el próximo jueves, 15 de enero, en la Casa Blanca, según confirmó a EFE un funcionario de la Administración estadounidense.

El encuentro tiene lugar después de que Trump adelantara la semana pasada que planeaba abordar el rol de la Premio Nobel de la Paz en el futuro de Venezuela tras la captura del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en medio de las actuales negociaciones de Washington con el Gobierno interino en Caracas.

María Corina Machado se ha consolidado como una de las principales referentes de la oposición venezolana en el plano internacional, con una agenda centrada en la presión diplomática, la liberación de presos políticos y la reconstrucción democrática. El encuentro con Trump refuerza su perfil externo y la coloca como una interlocutora relevante ante la Casa Blanca.

Desde la administración estadounidense señalan que el diálogo con Machado formará parte de una estrategia más amplia hacia Venezuela, que incluye negociaciones políticas, definiciones sobre sanciones y el futuro vínculo bilateral. La cita del jueves será seguida de cerca por la región, ante su posible impacto en el rumbo del conflicto venezolano.