Donald Trump aseguró que está "muy cerca" un acuerdo para la paz en la Franja de Gaza

El presidente de los Estados Unidos confía en que Israel y Hamás logren un acuerdo y haya liberación de rehenes secuestrados en la zona de conflicto.

El mandatario estadounidense volvió a participar de la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que está "muy cerca" un acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo islamista en la Franja de Gaza y el fin de la ofensiva israelí.

"Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra", declaró a la prensa antes de partir hacia un torneo de golf en Nueva York.

El mandatario afirmó que el conflicto de Gaza sería la octava guerra a la que logra poner fin desde que regresó al poder en enero pasado.

El martes, Donald Trump se reunió en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con representantes de varios países árabes y musulmanes, a quienes prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

El próximo lunes, tiene previsto recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que será la quinta reunión que ambos mantendrán en lo que va de año.