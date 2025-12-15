Los polémicos dichos de Donald Trump contra Rob Reiner tras su asesinato: "Estaba obsesionado conmigo"

En medio de la conmoción en Hollywood por el crimen de Rob Reiner y su esposa, Donald Trump hizo una fuerte declaración en redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra el director de cine Rob Reiner, asesinado en su domicilio en Los Ángeles, a quien acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra.

El mandatario atribuyó el crimen a "la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump".

"Fue conocido por haber llevado a la gente a la LOCURA debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza", apuntó.

¿Qué había dicho Rob Reiner sobre Donald Trump? Reiner había criticado en una reciente entrevista los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación, y comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo: "Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento", dijo.