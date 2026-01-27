Presenta:

Walmart: el Samsung S25 FE alcanza su precio mínimo a pocos meses de la llegada del S26

El supermercado tiene un descuento exclusivo en su página web e incluye cuotas sin interés tentadoras.

Marla Ferrón

El Samsung Galaxy S25 FE baja fuerte su precio y reconfigura el acceso a la gama premium.

Walmart reduce al mínimo el precio del celular Samsung S25 FE y alcanza los 9 mil pesos. Esta es una oportunidad única para conseguir el diseño de la marca con características premium y funcionamiento de infarto por un precio más que considerable.

Con el lanzamiento del Samsung S26, la línea del Samsung Galaxy S25 está modificando los precios de sus productos. Pero el más notable fue el del S25 FE, que tiene un descuento de 6 mil pesos y ofrece un plan de pago de 9 cuotas sin interés a tan solo 1055 pesos mexicanos.

El celular que está de oferta en Walmart.

Las características de este celular

El Samsung S25 FE es conocido por su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, que revelan imágenes más fluidas para que disfrutes de tu contenido favorito con una calidad sorprendente. Esto se complementa con su batería de larga duración, ayudando a utilizar el celular por más tiempo sin dejar de hacer lo que más te gusta.

En cuanto a cámaras, el sistema trasero posee un sensor principal de 50MP, un ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 8MP, mientras que la cámara frontal cuenta con un lente de 12MP, perfecta para selfies porque capta todos los detalles y ofrece una imagen más realista.

Todo lo que tenés que saber sobre este celular.

También hay que destacar el diseño de este celular ya que cuenta con materiales premium que prometen resistencia. Su marco Armor Aluminum y Gorilla Glass Victus+ evitan rayones y roturas en la pantalla, sin perder la elegancia y un rendimiento táctil para el usuario.

