Walmart: celular Samsung barato con 2 TB de almacenamiento,resistencia al agua y 6 años actualizaciones

Una oportunidad única para tener la mejor tecnología por el menor precio y más beneficios. Todos los detalles aquí.

Samsung y Walmart México se unen para ofrecer un celular de gama media pero con características premium por un precio mínimo. Se trata del Samsung Galaxy A07 de color violeta que presenta 800 pesos de descuento, 3 cuotas sin interés de 566 pesos y entrega rápida y casi gratuita.

Una de las características más destacadas por especialistas es su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución HD+ de 720 x 1600 píxeles, frecuencia de actualización de 90 Hz y protección Gorilla Glass Victus+, que promete proteger tu dispositivo de rayones y roturas por mucho tiempo.

Además, su procesador es el MediaTek Helio G99 Octa-core hasta 2.2 GHz y es acompañado por 4 GB de memoria RAM con 64 GB de almacenamiento con una posibilidad de ampliar hasta 2 TB de almacenamiento por medio de micro SD.

También incluye One UI 7, basado en Android 15, que mejora el diseño y la experiencia del usuario con íconos más sofisticados, un centro de control rediseñado y animaciones más suaves. Esta novedad llega acompañada de una nueva función Now Bar para ver actividades en tiempo real en la pantalla bloqueada.