Vinagre blanco para limpiar rejillas: el sencillo paso a paso para eliminar la suciedad en minutos y con muy poco dinero

Despídete de la suciedad atascada y elimina malos olores con una receta casera de 1 ingrediente que no tiene químicos tóxicos.

El vinagre es un aliado para la limpieza del hogar ya que es más seguro y fácil de usar que los productos de limpieza que encuentras entre las góndolas de los supermercados. Además, esta solución tiene un precio menor que las opciones con químicos y te asegura hacer brillar tu hogar tanto por fuera como por dentro.

La acidez de este producto permite eliminar la grasa, los residuos de jabón y los depósitos minerales que dificultan la circulación de agua o ventilación en las rejillas del baño, cocina, patio o desagües. Por eso te enseñamos cómo hacer una preparación casera y económica para que saques el máximo provecho al vinagre blanco.

LIMPIAR EL VINAGRE BLANCO ES UNO DE LOS PRODUCTOS INFALTABLES EN LA LIMPIEZA DEL HOGAR Foto: SHUTTERSTOCK Limpiar con vinagre banco, uno de los productos infaltables en la limpieza del hogar. SHUTTERSTOCK El paso a paso es muy sencillo y promete limpieza en pocos minutos. Pero antes de comenzar, te recomendamos que utilices guantes para proteger tus manos ya que el ácido del vinagre podría causar irritación o alergia en pieles sensibles.

Otra punto a considerar es que el vinagre no se puede utilizar en todas las superficies. Si bien elimina la suciedad de encimeras de cocinas, sanitarios, ventas, pisos y electrodomésticos, se debe evitar su uso en superficies de piedra natural, pisos encerados, pisos de madera y hierro fundido. Ten cuidado porque la acidez del vinagre podría causar daños graves.