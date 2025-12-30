Presenta:

Tendencias

|

vinagre

Vinagre blanco para limpiar rejillas: el sencillo paso a paso para eliminar la suciedad en minutos y con muy poco dinero

Despídete de la suciedad atascada y elimina malos olores con una receta casera de 1 ingrediente que no tiene químicos tóxicos.

Cynthia Garrido

Acaba con la suciedad del baño en pocos minutos con vinagre blanco.&nbsp;

Acaba con la suciedad del baño en pocos minutos con vinagre blanco. 

El vinagre es un aliado para la limpieza del hogar ya que es más seguro y fácil de usar que los productos de limpieza que encuentras entre las góndolas de los supermercados. Además, esta solución tiene un precio menor que las opciones con químicos y te asegura hacer brillar tu hogar tanto por fuera como por dentro.

La acidez de este producto permite eliminar la grasa, los residuos de jabón y los depósitos minerales que dificultan la circulación de agua o ventilación en las rejillas del baño, cocina, patio o desagües. Por eso te enseñamos cómo hacer una preparación casera y económica para que saques el máximo provecho al vinagre blanco.

Te Podría Interesar

LIMPIAR EL VINAGRE BLANCO ES UNO DE LOS PRODUCTOS INFALTABLES EN LA LIMPIEZA DEL HOGAR Foto: SHUTTERSTOCK
Limpiar con vinagre banco, uno de los productos infaltables en la limpieza del hogar.

Limpiar con vinagre banco, uno de los productos infaltables en la limpieza del hogar.

El paso a paso es muy sencillo y promete limpieza en pocos minutos. Pero antes de comenzar, te recomendamos que utilices guantes para proteger tus manos ya que el ácido del vinagre podría causar irritación o alergia en pieles sensibles.

Otra punto a considerar es que el vinagre no se puede utilizar en todas las superficies. Si bien elimina la suciedad de encimeras de cocinas, sanitarios, ventas, pisos y electrodomésticos, se debe evitar su uso en superficies de piedra natural, pisos encerados, pisos de madera y hierro fundido. Ten cuidado porque la acidez del vinagre podría causar daños graves.

Vinagre.jpg
El vinagre es el aliado perfecto para limpiar los rincones del hogar.

El vinagre es el aliado perfecto para limpiar los rincones del hogar.

¿Cómo usar vinagre blanco en la rejilla?

  • Verté una taza de vinagre blanco sobre la rejilla que quieras limpiar
  • Dejá actuar durante 15 o 30 minutos para que haga efecto
  • Frotá con un cepillo o esponja para quitar la suciedad
  • Enjuagá con agua caliente
  • Secá con un paño limpio la rejilla
  • Repetí el proceso al menos una vez por semana en zonas de uso frecuente

Archivado en

Notas Relacionadas