Verano en Mendoza: propuestas para refrescarse y disfrutar del río

Los ríos de Mendoza se convierten en refugios naturales ideales para disfrutar al aire libre en verano.

Cuando el calor aprieta en Mendoza, los ríos vuelven a ocupar un lugar central como refugio natural frente a las altas temperaturas. Entre los más elegidos se destacan el río Mendoza y el río Atuel, dos escenarios distintos pero igual de atractivos para quienes buscan bajar un cambio, conectarse con la naturaleza y disfrutar del verano al aire libre.

Río Mendoza: montaña y adrenalina Con su cauce caudaloso y paisaje de montaña, el río Mendoza es una de las opciones más cercanas al Gran Mendoza. Zonas como Potrerillos, Cacheuta y Blanco Encalada concentran playas de río ideales para pasar el día. Allí se puede disfrutar de chapuzones en sectores habilitados, picnic a la sombra, caminatas costeras y actividades como rafting o kayak, que combinan frescura y adrenalina en pleno verano.

Río Atuel: calma y paisajes únicos Más al sur, el río Atuel propone una experiencia diferente, marcada por el entorno agreste y los paisajes del Cañón del Atuel. Sus aguas más tranquilas permiten baños refrescantes, flotadas relajadas y largas jornadas de descanso junto al río. También es uno de los puntos más buscados para practicar rafting, con niveles aptos tanto para principiantes como para quienes buscan más emoción.